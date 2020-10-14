В Перми две женщины осуждены за подделку документов и мошенничество

Женщины подделывали медицинские документы о наличии заболеваний, дающих право отсрочки или освобождения от призыва на военную службу. Кроме того, они сообщали молодым людям, что могут выступить посредниками — передать взятку в размере от 30 до 90 тыс. рублей, чтобы освободить призывников от прохождения военной службы или предоставить отсрочку. На самом деле, женщины не обладали такими полномочиями и вводили потерпевших в заблуждение.