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Posted 14 октября 2020, 15:15

Published 14 октября 2020, 15:15

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

В Перми две женщины осуждены за подделку документов и мошенничество

14 октября 2020, 15:15
Обвиняемый обещали молодым людям освобождение или отсрочку от прохождения службы в армии.

Дзержинский районный суд признал двух ранее не судимых жительниц Перми виновными в совершении 48 эпизодов преступной деятельности по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц), ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Женщины подделывали медицинские документы о наличии заболеваний, дающих право отсрочки или освобождения от призыва на военную службу. Кроме того, они сообщали молодым людям, что могут выступить посредниками — передать взятку в размере от 30 до 90 тыс. рублей, чтобы освободить призывников от прохождения военной службы или предоставить отсрочку. На самом деле, женщины не обладали такими полномочиями и вводили потерпевших в заблуждение.

Суд приговорил злоумышленниц к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Решение суда не вступило в законную силу.

#Происшествия
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