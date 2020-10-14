В Перми две женщины осуждены за подделку документов и мошенничество

Posted 14 октября 2020, 15:15
Published 14 октября 2020, 15:15
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
Дзержинский районный суд признал двух ранее не судимых жительниц Перми виновными в совершении 48 эпизодов преступной деятельности по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц), ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры.
Женщины подделывали медицинские документы о наличии заболеваний, дающих право отсрочки или освобождения от призыва на военную службу. Кроме того, они сообщали молодым людям, что могут выступить посредниками — передать взятку в размере от 30 до 90 тыс. рублей, чтобы освободить призывников от прохождения военной службы или предоставить отсрочку. На самом деле, женщины не обладали такими полномочиями и вводили потерпевших в заблуждение.
Суд приговорил злоумышленниц к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Решение суда не вступило в законную силу.