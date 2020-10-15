properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября 2020, 03:21

Published 15 октября 2020, 03:21

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

СК возбудил новое уголовное дело по факту гибели пяти человек в гостинице «Карамель»

15 октября 2020, 03:21
Сюжет
ЧП в отеле
Фигурантом дела стал главный инженер УК «Профи-Дом». Следствие считает, что он знал о незаконной перепланировке и проблемах с инженерными сетями, но молчал.

Главное следственное управление СК России возбудило еще одно уголовное дело по факту гибели пяти человек в пермском мини-отеле «Карамель». Как сообщает портал «В курсе.ру», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, главный инженер УК «Профи-Дом» подозревается по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

По версии следствия, главный инженер знал, что в 2013–2014 годах в подвале дома, где находится гостиница, была проведена незаконная перепланировка. Также следователи считают, что сотрудник УК был в курсе, что вводы инженерных сетей в помещения «Карамели» не загерметизированы, а сам подвал неоднократно затапливался. При этом главный инженер не принимал действий, чтобы устранить проблему и не сообщил в надзорные органы о незаконной перепланировке.

Трагедия в мини-отеле, находящемся в подвале дома на ул. Советской Армии, 21, произошла в ночь на 20 января. В результате инцидента пять человек погибли, еще трое получили ожоги.

Главная новость по теме
Генпрокуратура утвердила обвинение руководителю пермского мини-отеля «Карамель», где погибли пять человек
#Общество#ЧП в отеле
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика