СК возбудил новое уголовное дело по факту гибели пяти человек в гостинице «Карамель»

По версии следствия, главный инженер знал, что в 2013–2014 годах в подвале дома, где находится гостиница, была проведена незаконная перепланировка. Также следователи считают, что сотрудник УК был в курсе, что вводы инженерных сетей в помещения «Карамели» не загерметизированы, а сам подвал неоднократно затапливался. При этом главный инженер не принимал действий, чтобы устранить проблему и не сообщил в надзорные органы о незаконной перепланировке.