СК возбудил новое уголовное дело по факту гибели пяти человек в гостинице «Карамель»

Posted 15 октября 2020, 03:21
Published 15 октября 2020, 03:21
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Главное следственное управление СК России возбудило еще одно уголовное дело по факту гибели пяти человек в пермском мини-отеле «Карамель». Как сообщает портал «В курсе.ру», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, главный инженер УК «Профи-Дом» подозревается по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).
По версии следствия, главный инженер знал, что в 2013–2014 годах в подвале дома, где находится гостиница, была проведена незаконная перепланировка. Также следователи считают, что сотрудник УК был в курсе, что вводы инженерных сетей в помещения «Карамели» не загерметизированы, а сам подвал неоднократно затапливался. При этом главный инженер не принимал действий, чтобы устранить проблему и не сообщил в надзорные органы о незаконной перепланировке.
Трагедия в мини-отеле, находящемся в подвале дома на ул. Советской Армии, 21, произошла в ночь на 20 января. В результате инцидента пять человек погибли, еще трое получили ожоги.