В Прикамье будут судить женщину, похитившую у работодателя более 650 тысяч рублей

С 2013 года женщина работала в бухгалтерии в доме-интернате для инвалидов и престарелых. Осенью 2016 года она находилась в должности главного бухгалтера. Злоумышленница получила на временное хранение документы, а также банковскую карту с пин-кодом, которые принадлежали будущему сотруднику до его трудоустройства. Тогда обвиняемая составила фиктивный договор, по которому будущий работник якобы организовывал мероприятия в интернате. Она оформила акт о приеме выполненных работ и поставила подпись исполнителя. Затем бухгалтер согласовала договор с юристом и директором, которые ничего не знали об ее незаконных действиях. Женщина на своем рабочем месте оформила заявку на выплату зарплаты за оказанные услуги. Когда деньги поступили на банковскую карту будущего сотрудника, она обналичила их в банкомате. Похищенное злоумышленница потратила по своему усмотрению.