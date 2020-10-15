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Posted 15 октября 2020, 15:04

Published 15 октября 2020, 15:04

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

В Прикамье прокуратура обнаружила аварийный автомобильный мост

В Прикамье прокуратура обнаружила аварийный автомобильный мост

15 октября 2020, 15:04
Фото: Properm.ru.
Районная администрация запланировала ремонт моста на 2022 год.

Прокуратура Березовского района Пермского края совместно с полицией выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, а также содержания муниципального имущества. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что автомобильный мост через реку Шаква в деревне Ванькино находится в аварийном состоянии. Дорожные ограждения не отвечают нормативным требованиям по уровню удерживающей способности, а на подъездах они полностью отсутствовали. Подмостовые балки были разрушены, а настил проезжей части моста требовалось заменить. Аварийный мост — единственный объект, связывающий две части населенного пункта.

Районная администрация запланировала ремонт моста на 2022 год, однако эта мера не обеспечивала безопасность дорожного движения. Прокурор внес представление главе округа. Оно находится на рассмотрении и контроль надзорного ведомства.

#Происшествия
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