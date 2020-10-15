В Прикамье прокуратура обнаружила аварийный автомобильный мост

В ходе проверки установлено, что автомобильный мост через реку Шаква в деревне Ванькино находится в аварийном состоянии. Дорожные ограждения не отвечают нормативным требованиям по уровню удерживающей способности, а на подъездах они полностью отсутствовали. Подмостовые балки были разрушены, а настил проезжей части моста требовалось заменить. Аварийный мост — единственный объект, связывающий две части населенного пункта.