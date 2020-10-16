Минсельхоз Пермского края не смог освоить деньги, выделенные на борьбу с борщевиком в 2020 году

Как заявила Бреднева, в период с 2020 по 2022 год на борьбу с борщевиком региональный бюджет будет направлять по 30 млн рублей. Однако значительная часть субсидий все еще не распределена. Так в 2020 году пока что освоено 24 млн рублей субсидий на уничтожение борщевика. На плановые 2021 и 2022 годы распределили по 22 и 17 млн рублей соответственно. Некоторые территории региона не подали заявки на получение финансирования.