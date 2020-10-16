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Posted 16 октября 2020, 09:26

Published 16 октября 2020, 09:26

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Минсельхоз Пермского края не смог освоить деньги, выделенные на борьбу с борщевиком в 2020 году

16 октября 2020, 09:26
20% средств, выделенных на борьбу с растением в этом году, не были использованы по назначению.

Сегодня на заседании краевого правительства и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Оксана Бреднева отчиталась об итогах борьбы с борщевиком Сосновского. По информации на 14 октября, в Прикамье от растения обработано 4,32 тыс. га. Это 7,3% от общей площади территорий, захваченных растением. Согласно данным минсельхоза сегодня борщевик занимает 59 тыс. га земель Пермского края. Из них:

  • 38 тыс. га — земли сельхоз назначения;
  • 9 тыс. га — земли населенных пунктов;
  • 7 тыс. га — полосы отвода дорог;
  • 5 тыс. га — земли лесного фонда.

Самое сильное засорение сорняком зафиксировано в Нытвенском и Пермском районах. План минсельхоза на ближайшие три года — очистить от борщевика 27 тыс. га. Только на 5,4 га из них будет выделяться поддержка из бюджета края.

Как заявила Бреднева, в период с 2020 по 2022 год на борьбу с борщевиком региональный бюджет будет направлять по 30 млн рублей. Однако значительная часть субсидий все еще не распределена. Так в 2020 году пока что освоено 24 млн рублей субсидий на уничтожение борщевика. На плановые 2021 и 2022 годы распределили по 22 и 17 млн рублей соответственно. Некоторые территории региона не подали заявки на получение финансирования.

В следующем году бороться с борщевиком за свой счет региональные власти заставят частных владельцев территорий (физлиц и юрлиц). С 1 января 2021 года в силу вступят поправки в закон Пермского края «О дополнительных вопросах, регулируемых правилами благоустройства территорий муниципальных образований Пермского края». С этого момента собственников земель будут наказывать штрафами за игнорирование проблем с борщевиком. Максимальное наказание в 200 — 400 тыс. рублей предусмотрено для юридических лиц. Вероятно, под санкции, в основном, попадут сельхоз предприятия, на землях которых растет больше всего борщевика Сосновского.

#Общество#Борщевик
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