Водитель иномарки не уступил дорогу и устроил ДТП в Мотовилихе

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пассажир иномарки, женщина 1961 года рождения и пассажир отечественного транспортного средства, девушка 1999 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу», — рассказывают в МВД. По факту случившегося в отношении водителя Volkswagen Jetta возбуждено дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.