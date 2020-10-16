Водитель иномарки не уступил дорогу и устроил ДТП в Мотовилихе

Posted 16 октября 2020, 05:05
Published 16 октября 2020, 05:05
Modified 2 марта 2023, 14:45
Updated 2 марта 2023, 14:45
В Мотовилихе водитель Volkswagen Jetta устроил ДТП. Авария произошла 15 октября в 22:20 на перекрестке улиц Уинская и Пушкарская. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю Lada Granta, двигавшемуся во встречном направлении.
«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пассажир иномарки, женщина 1961 года рождения и пассажир отечественного транспортного средства, девушка 1999 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу», — рассказывают в МВД. По факту случившегося в отношении водителя Volkswagen Jetta возбуждено дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.