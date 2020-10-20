Фармкомпании не заинтересовались аукционом на поставку льготных лекарств в Прикамье

По госконтракту подрядчик должен поставлять в регион медикаменты для обеспечения «бесплатных» рецептов, а также — со скидкой в 50% в 2021 и 2022 годах. Препараты должны, как указано в техническом задании, храниться на складе АО «Пермфармация». Кроме того, лекарства должны поступать в льготные аптечные пункты не позднее, чем через десять дней после поступления заявки.