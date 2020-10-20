Фармкомпании не заинтересовались аукционом на поставку льготных лекарств в Прикамье

Posted 20 октября 2020, 10:20
Published 20 октября 2020, 10:20
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Объявленный минздравом Пермского края аукцион на поставку лекарств для льготников с начальной ценой в 406 млн 147 тыс. рублей сорван. Вчера, 19 октября, комиссия признала аукцион не состоявшимся из-за отсутствия заявок. Обеспечение льготных категорий граждан идет в рамках нацпроекта «Здравоохранение», медикаменты закупаются за счет бюджета Пермского края. Закупка была возвращена на этап «подача заявок», он продлится до 2 ноября.
По госконтракту подрядчик должен поставлять в регион медикаменты для обеспечения «бесплатных» рецептов, а также — со скидкой в 50% в 2021 и 2022 годах. Препараты должны, как указано в техническом задании, храниться на складе АО «Пермфармация». Кроме того, лекарства должны поступать в льготные аптечные пункты не позднее, чем через десять дней после поступления заявки.
В начале октября 2020 года прокуратрура региона проинформировала губернатора Пермского края о проблемах льготного лекарственного обеспечения. Тогда речь шла о лечении детей с орфанными заболеваниями.