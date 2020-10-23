«На голове полиэтилен». Как в Перми похоронить родственника с коронавирусом и сколько это стоит

«Хоронили в закрытом гробу, я даже не видела дочь на прощании. Нельзя было никого приглашать, только самые близкие. Так вчетвером и проводили Настю. Транспорт не ходил из-за ограничений, было очень холодно в тот день», — рассказала мама погибшей. Она уточнила, что семье пришлось искать Анастасию перед самой смертью: когда дочь впала в кому, ее сначала перевезли из МСЧ №1, куда она поступила с пневмонией, в краевую клиническую больницу, а потом — в реанимацию торакального отделения фтизиодиспансера.