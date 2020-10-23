«На голове полиэтилен». Как в Перми похоронить родственника с коронавирусом и сколько это стоит

Posted 23 октября 2020, 03:00
Published 23 октября 2020, 03:00
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Первый человек в Перми, похороненный с официальным диагнозом «коронавирусная инфекция» — журналист Анастасия Петрова. Ее мама Марина Шилова рассказала журналисту Properm.ru, что хоронить дочь пришлось по особым правилам.
«Хоронили в закрытом гробу, я даже не видела дочь на прощании. Нельзя было никого приглашать, только самые близкие. Так вчетвером и проводили Настю. Транспорт не ходил из-за ограничений, было очень холодно в тот день», — рассказала мама погибшей. Она уточнила, что семье пришлось искать Анастасию перед самой смертью: когда дочь впала в кому, ее сначала перевезли из МСЧ №1, куда она поступила с пневмонией, в краевую клиническую больницу, а потом — в реанимацию торакального отделения фтизиодиспансера.
С 31 марта, когда умерла Анастасия, в Пермском крае с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались еще 598 человек. Как рассказывают в социальных сетях пермяки, которым приходилось прощаться с родными и близкими, сейчас на похоронах не соблюдаются противоэпидемические нормы. Например, пользователи пермского форума «Терон» обсуждают, что во время ритуальных церемоний люди не соблюдают правил социального дистанцирования, а умерших хоронят в открытых гробах.
Журналист Properm.ru опросил похоронных агентов и пермские морги, где узнал основные особенности при организации ритуалов для умерших с коронавирусом.
Тела умерших с COVID-19 из больниц Перми и Пермского района поступают только в два морга: в МСЧ №7 на ул. Писарева 56Д (Гайва), и патологоанатомическое бюро (отделение № 4) на ул. Грачева, 12. Морг на ул. Старцева, 61 исключен из маршрутизации тел с коронавирусной инфекцией. Сюда поступают трупы в специализированных патологоанатомических мешках. Дальше все зависит от желаний родных и близких, которые могут выбрать гроб и его убранство по своему усмотрению и в желаемой ценовой категории.
Похоронить родственника, умершего от коронавирусной инфекции, в открытом гробу возможно. Но для этого необходимо оплатить моргу услугу по санитарной обработке тела. Ее стоимость в моргах составляет 14,6 тысяч рублей. Если же близкие готовы прощаться с покойным в закрытом гробу, то морги выдают тела по стоимости 1,8 тыс. рублей. Похоронные агенты и бюро за услуги увеличивают цену до стоимости в 5 тыс. рублей.
Прощания с покойными рекомендуют делать в специальных залах при моргах. Перемещение гроба с телом домой, в офис организации или другие помещения — не желательны, но строго это не регламентировано. В место прощания можно пригласить священника, организовывать панихиды в храмах запрещено. Но возможно, похоронные агенты предлагают эту услугу — без публичной огласки события — за сумму не менее 50 тыс. рублей.
Если прощание проходит при открытом гробе с покойным, то строго запрещено подходить к нему ближе, чем за 1,5 метра. Тем более не разрешается прикасаться к телу и целовать лицо умершего. Вне зависимости — открыт гроб или закрыт — для прощающихся обязательны маска и перчатки. Похоронные бюро рекомендуют приглашать малое число людей, не более двадцати человек.
Хоронить умерших с коронавирусной инфекцией разрешено на всех пермских кладбищах. Ограничений по погребению в общих склепах, или — в одну могилу с родственниками, нет. Единственное требование — наличие всех документов, устанавливающих родство.
Самая простая и не имеющая ограничений процедура — кремация. Она имеет те же сроки и стоимость, что для умерших с коронавирусом и большинством агентов организуется в крематории Екатеринбурга. Время получения урны с прахом составляет двое суток. Исключение — желание родных попрощаться с покойным, тогда действуют описанные выше нормы.
Ранее стало известно, что Пермский край занял 7 место в России по показателям летальности от коронавирусной инфекции. Показатель летальности составляет в Прикамье 2,94%. Самая высокая смертность от COVID-19 — в Санкт-Петербурге.