Пермский аграрный университет будет проводить лекции на «удалёнке»

Posted 23 октября 2020, 12:48
Published 23 октября 2020, 12:48
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Пермский аграрный университет переводит лекции в дистанционный формат обучения. Соответствующий приказ и.о. ректора Алексея Андреева размещен на сайте вуза. Решение о переводе в дистанционный режим связано с распространением коронавирусной инфекции в Прикамье.
Студенты ПГАТУ будут учиться на «удалёнке» две недели. Занятия в дистанционном формате начнутся с понедельника, 26 октября, и продлятся до 9 ноября. С 9 ноября студенты дневного отделения перейдут на смешанный формат обучения: часть пар будет проходить в университете, часть — удаленно. Кроме того, в приказе отмечено, что учащиеся вечернего и заочного отделений продолжат заниматься «преимущественно с использованием дистанционных образовательных технологий» до особого распоряжения.