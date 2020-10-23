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Posted 23 октября 2020, 12:48

Published 23 октября 2020, 12:48

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Пермский аграрный университет будет проводить лекции на «удалёнке»

23 октября 2020, 12:48
Сюжет
Коронавирус в Перми
Руководство вуза переводит студентов на дистанционный формат обучения, чтобы избежать распространения коронавируса.

Пермский аграрный университет переводит лекции в дистанционный формат обучения. Соответствующий приказ и.о. ректора Алексея Андреева размещен на сайте вуза. Решение о переводе в дистанционный режим связано с распространением коронавирусной инфекции в Прикамье.

Студенты ПГАТУ будут учиться на «удалёнке» две недели. Занятия в дистанционном формате начнутся с понедельника, 26 октября, и продлятся до 9 ноября. С 9 ноября студенты дневного отделения перейдут на смешанный формат обучения: часть пар будет проходить в университете, часть — удаленно. Кроме того, в приказе отмечено, что учащиеся вечернего и заочного отделений продолжат заниматься «преимущественно с использованием дистанционных образовательных технологий» до особого распоряжения.

#Общество#Коронавирус в Перми#ПГАТУ
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