Пермский аграрный университет будет проводить лекции на «удалёнке»

Студенты ПГАТУ будут учиться на «удалёнке» две недели. Занятия в дистанционном формате начнутся с понедельника, 26 октября, и продлятся до 9 ноября. С 9 ноября студенты дневного отделения перейдут на смешанный формат обучения: часть пар будет проходить в университете, часть — удаленно. Кроме того, в приказе отмечено, что учащиеся вечернего и заочного отделений продолжат заниматься «преимущественно с использованием дистанционных образовательных технологий» до особого распоряжения.