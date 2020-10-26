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Posted 26 октября 2020, 04:25

Published 26 октября 2020, 04:25

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

За сутки коронавирусом заразились жители 23 территорий Пермского края

За сутки коронавирусом заразились жители 23 территорий Пермского края

26 октября 2020, 04:25
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Сейчас в крае не осталось территорий без COVID-19.

За прошлые сутки коронавирус выявлен у жителей 23 территорий региона. Большинство зараженных проживают в Перми — 93 человека. На втором месте количеству случаев COVID-19 находится Пермский муниципальный район — восемь, на третьем — Верещагино — семь, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Еще шесть заболевших находятся в Губахе, по четыре — в Березниках, Добрянке и Соликамске. По три инфицированных человека живут в Краснокамске, Лысьве, Орде и Чусовом. По два заболевших — в Кунгурском районе. В остальных 11 территориях края зафиксировано по одному случаю COVID-19: Александровском, Бардымском, Березовском, Кудымкраском округах и районах, а также в Гайнах, ЗАТО Звездном, Красновишерске, Нытве, Оханске, Осе и Чернушке.

На утро 26 октября в крае выявлено 12 579 случаев заражения коронавирусом, 8418 человек выздоровели, 622 — умерли. Сейчас в крае нет ни одной «свободной» от коронавируса территории.

#Общество#Коронавирус в Перми
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