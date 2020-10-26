За сутки коронавирусом заразились жители 23 территорий Пермского края

Posted 26 октября 2020, 04:25
Published 26 октября 2020, 04:25
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
За прошлые сутки коронавирус выявлен у жителей 23 территорий региона. Большинство зараженных проживают в Перми — 93 человека. На втором месте количеству случаев COVID-19 находится Пермский муниципальный район — восемь, на третьем — Верещагино — семь, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
Еще шесть заболевших находятся в Губахе, по четыре — в Березниках, Добрянке и Соликамске. По три инфицированных человека живут в Краснокамске, Лысьве, Орде и Чусовом. По два заболевших — в Кунгурском районе. В остальных 11 территориях края зафиксировано по одному случаю COVID-19: Александровском, Бардымском, Березовском, Кудымкраском округах и районах, а также в Гайнах, ЗАТО Звездном, Красновишерске, Нытве, Оханске, Осе и Чернушке.
На утро 26 октября в крае выявлено 12 579 случаев заражения коронавирусом, 8418 человек выздоровели, 622 — умерли. Сейчас в крае нет ни одной «свободной» от коронавируса территории.