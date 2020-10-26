За сутки коронавирусом заразились жители 23 территорий Пермского края

Еще шесть заболевших находятся в Губахе, по четыре — в Березниках, Добрянке и Соликамске. По три инфицированных человека живут в Краснокамске, Лысьве, Орде и Чусовом. По два заболевших — в Кунгурском районе. В остальных 11 территориях края зафиксировано по одному случаю COVID-19: Александровском, Бардымском, Березовском, Кудымкраском округах и районах, а также в Гайнах, ЗАТО Звездном, Красновишерске, Нытве, Оханске, Осе и Чернушке.