В 2021 году всю Пермь собираются перевести на раздельный сбор мусора

Posted 29 октября 2020, 11:31
Published 29 октября 2020, 11:31
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
«В следующем году город Пермь должен полностью перейти на раздельный сбор мусора», — заявил губернатор Дмитрий Махонин на сегодняшнем заседании правительства Пермского края.
Сортировать твердые коммунальные отходы собираются на «сухие» и «мокрые». Этот способ уже проверили на 124 многоквартирных домах Дзержинского района. Региональный мусорный оператор ГУП «Теплоэнерго» установил для жителей этих домов отдельный контейнер, предназначенный для «сухого» вторсырья: стекла, металла, бумаги и некоторых видов пластика. После сбора все «сухие» ТКО отправляют на сортировочную линию. Остальные отходы, непригодные для переработки, выбрасывают в бак для «мокрого» (смешанного) мусора.
Дома, ставшие участниками пилотного проекта, получили скидку в 5% на вывоз мусора. Плата за одного проживающего в квартире уменьшилась с 80,09 до 76,09 рублей. Будут ли распространятся такие условия на всех жителей Перми, когда проект масштабируют, региональные власти не уточняют. Согласно планам правительства Прикамья, к 2024 году 68,4% жителей должны собирать мусор раздельно, а к 2028-му году власти рассчитывают выйти на показатель в 100% населения.
UPD: спустя неделю, 5 ноября, на правительстве был озвучен другой план: в планах краевого МинЖКХ внедрить раздельный сбор мусора не во всей Перми, а только на территории Дзержинского, Индустриального, Ленинского и Кировского районов. Также в следующем году раздельный сбор обещают внедрить в Пермском районе, Кудымкаре, Лысьве, Чусовом, Чернушке и Губахе.