В 2021 году всю Пермь собираются перевести на раздельный сбор мусора

Дома, ставшие участниками пилотного проекта, получили скидку в 5% на вывоз мусора. Плата за одного проживающего в квартире уменьшилась с 80,09 до 76,09 рублей. Будут ли распространятся такие условия на всех жителей Перми, когда проект масштабируют, региональные власти не уточняют. Согласно планам правительства Прикамья, к 2024 году 68,4% жителей должны собирать мусор раздельно, а к 2028-му году власти рассчитывают выйти на показатель в 100% населения.