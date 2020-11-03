properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября 2020, 16:04

Published 3 ноября 2020, 16:04

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

С 9 ноября временно снизится стоимость проезда в «Ласточках»

3 ноября 2020, 16:04
Сюжет
Пермская езда
Пока неизвестно, будет ли действовать сниженный тариф в последующие месяцы.

С 9 по 29 ноября стоимость проезда в «Ласточках», курсирующих между Пермью и Краснокамском, изменится. Об этом сообщила пресс-служба АО «Пермская пригородная компания».

Со следующей недели в будние дни пассажир электропоезда может приобрести билет в направлении Краснокамск — Пермь и обратно за 100 рублей. Сейчас стоимость проезда за две поездки составляет 140 рублей. Разовая поездка в субботу и воскресенье без покупки обратного билета обойдется пермякам в 50 рублей.

Пока неизвестно, будет ли действовать сниженный тариф в последующие месяцы. Решение примет администрация губернатора Пермского края на основе данных о пассажиропотоке в ноябре.

#Общество#Пермская езда#Ржд#Ласточка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика