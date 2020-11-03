С 9 ноября временно снизится стоимость проезда в «Ласточках»

Posted 3 ноября 2020, 16:04
Published 3 ноября 2020, 16:04
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
С 9 по 29 ноября стоимость проезда в «Ласточках», курсирующих между Пермью и Краснокамском, изменится. Об этом сообщила пресс-служба АО «Пермская пригородная компания».
Со следующей недели в будние дни пассажир электропоезда может приобрести билет в направлении Краснокамск — Пермь и обратно за 100 рублей. Сейчас стоимость проезда за две поездки составляет 140 рублей. Разовая поездка в субботу и воскресенье без покупки обратного билета обойдется пермякам в 50 рублей.
Пока неизвестно, будет ли действовать сниженный тариф в последующие месяцы. Решение примет администрация губернатора Пермского края на основе данных о пассажиропотоке в ноябре.