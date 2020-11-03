С 9 ноября временно снизится стоимость проезда в «Ласточках»

Со следующей недели в будние дни пассажир электропоезда может приобрести билет в направлении Краснокамск — Пермь и обратно за 100 рублей. Сейчас стоимость проезда за две поездки составляет 140 рублей. Разовая поездка в субботу и воскресенье без покупки обратного билета обойдется пермякам в 50 рублей.