О проблемах детей и недетских проблемах. Интервью с вице-премьером по соцвопросам Татьяной Абдуллиной

— Не уверен.

— Ну а как? Пустить на самотек: «Дети решайте сами? » А если конфликт не первый? А если речь о травле? Мы предлагаем современные усовершенствованные инструменты педагогического наблюдения. Это техника, а не содержание. Она позволяет один раз в неделю занести данные и все посмотреть. А еще данные заносят КДН и соцзащита. Учитель может посмотреть общую картину и это позволяет по-другому выстроить диагностику по ребенку.

И когда в школе собирается Совет по профилактике (или Конфликтная комиссия, везде по-разному называются), чтобы разобрать ситуацию/конфликт — у него больше ресурсов, информации, на основании которых можно провести качественную диагностику и принять точные решения.