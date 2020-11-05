«Парма» проведет матч в присутствии зрителей 8 ноября

Posted 5 ноября 2020, 15:15
Published 5 ноября 2020, 15:15
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Пермский баскетбольный клуб «Парма» согласовал проведение матча со зрителями в воскресенье, 8 ноября. Об этом журналисту Properm.ru сообщил источник в краевом Министерстве спорта. Пермяки встретятся с командой «Енисей» из Красноярска. Зрители смогут прийти на матч с условием соблюдения мер по борьбе с коронавирусом. По требованиям властей, болельщики должны занимать не более 20% от всей вместимости объекта.
Краевой оперштаб запретил проведение спортивных мероприятий в Пермском крае с 26 октября. С 9 ноября он разрешает спортивным клубам проводить матчи со зрителями при условии, что пермяки будут использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
Изначально команды должны были встретиться 9 октября, однако Единая лига ВТБ перенесла игру из-за вспышки COVID-19 в «Енисее». Позже, 11 октября, «Парма» ушла на карантин из-за нескольких случаев заболевания коронавирусом в команде.