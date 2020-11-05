«Парма» проведет матч в присутствии зрителей 8 ноября

Пермский баскетбольный клуб «Парма» согласовал проведение матча со зрителями в воскресенье, 8 ноября. Об этом журналисту Properm.ru сообщил источник в краевом Министерстве спорта. Пермяки встретятся с командой «Енисей» из Красноярска. Зрители смогут прийти на матч с условием соблюдения мер по борьбе с коронавирусом. По требованиям властей, болельщики должны занимать не более 20% от всей вместимости объекта.