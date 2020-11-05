В Пермском крае провели более 825 тысяч исследований на коронавирус

По данным на 3 ноября в Пермском крае проведено 825,1 тыс. исследований на коронавирус. Всего за прошлую неделю в среднем проводилось 7,8 тыс. исследований в день. Их проводят лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», а также медицинские организации региона, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Пермскому краю.