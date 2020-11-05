В Пермском крае провели более 825 тысяч исследований на коронавирус

Posted 5 ноября 2020, 04:29
Published 5 ноября 2020, 04:29
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
По данным на 3 ноября в Пермском крае проведено 825,1 тыс. исследований на коронавирус. Всего за прошлую неделю в среднем проводилось 7,8 тыс. исследований в день. Их проводят лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», а также медицинские организации региона, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Сейчас в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, используемых для исследований на COVID-19.