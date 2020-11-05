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Posted 5 ноября 2020, 04:29

Published 5 ноября 2020, 04:29

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

В Пермском крае провели более 825 тысяч исследований на коронавирус

5 ноября 2020, 04:29
Сюжет
Коронавирус в Перми
На утро 5 ноября в Прикамье выявлено 14226 случаев COVID-19: 9398 человек выздоровели, 691 — умер.

По данным на 3 ноября в Пермском крае проведено 825,1 тыс. исследований на коронавирус. Всего за прошлую неделю в среднем проводилось 7,8 тыс. исследований в день. Их проводят лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», а также медицинские организации региона, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Сейчас в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, используемых для исследований на COVID-19.

#Общество#Коронавирус в Перми
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