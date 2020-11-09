«Реальные пацаны» спустя 10 лет. Чем живут главные герои

Posted 9 ноября 2020, 12:00
Published 9 ноября 2020, 12:00
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Николай Наумов уже не молодой парень — в феврале ему исполнилось 38 лет. Он все еще продолжает сниматься в «Реальных пацанах», а 17 декабря должен выйти фильм «Реальные пацаны против зомби», в котором играет Наумов и другие актеры сериала.
В начале октября Колян вместе с Вованом (Владимиром Селивановым) и автоблогером Евгением Дубровским запустили на YouTube шоу «Четкая передача».
«От автомастерской до своего YouTube канала: это веб-сериал о том, как Колян и Вован решили стать автоблогерами, выжать все соки из LADA Granta и развеять основные мифы об автомобиле. В «Четкой передаче» тебя ждут обзоры, эксперименты, челленджи, тесты, приглашённые эксперты, Жекич и музыкальный сюрприз в последней серии», — сказано в описании канала.
Сейчас вышло четыре из пяти серий: среднее количество просмотров одной серии 346 тыс. При этом у каждой серии шоу много дизлайков. Например, в первом выпуске 5 тыс. негативных оценок на 19 тыс. положительных. Зрители недовольны тем, что Вован и Колян играют эмоции, а не показывают их — это отдает телевизионным форматом.
49-летняя Марина Федункив стала блогером и певицей. На YouTube-канале она выпускает скетчи и клипы на свои песни. В последнем клипе «Лав Стори» снялся Николай Басков, сейчас у него 3,5 млн просмотров. Актриса отмечала, что не собирается покорять слушателей своим талантом, она просто хочет веселить их. В Instagram у нее более 3 млн подписчиков. Марина Федункив исполняет одну из ролей в новом сериале «Записки отельера: Гельвеция». Актриса также была постоянной участницей комедийного проекта Comedy Woman до момента, пока его не закрыли.
35-летний Владимир Селиванов, автор заглавной песни сериала «Зацени, здесь реальные пацаны», стал читать реп под псевдонимом VAVAN. Он уже выпустил пять треков.
«Творческий псевдоним VAVAN появился не случайно — в сериале «Реальные пацаны» персонажа Владимира зовут «Вован», и своим музыкальным проектом Селиванов приоткрывает слушателям свой внутренний мир. Мир авторского рэпа, творчества, текстов, а не актера из сериала», — так описывается творчество Селиванова в его группе «Вконтакте».
У 35-летнего Антон Богданова сложилась насыщенная карьера в кино. В 2018 году он объявил об уходе из «Реальных пацанов», так как не хотел, чтобы его ассоциировали только с героем сериала. При этом он получил одну из главных ролей в фильме «Т-34», снялся в нескольких частях «Елок». Также он получил роли в нескольких фильмах, которые еще не вышли. На 2021 год планируется выход фильма «Майор Гром: Чумной доктор», в котором Богданов сыграет бандита по кличке «Главарь». Параллельно Богданов снимает свой первый фильм в качестве режиссера «Нормальный только я» о жизни детей с разными отклонениями.
33-летняя Зоя Бербер сейчас снимается во втором сезоне сериала «Проект «Анна Николаевна», про женщину-полицейского, которая на самом деле — андроид. С 2018 года на телеканале «Моя планета» ведет программу «Один день в городе» вместе с телеведущей Дианой Джалаловой. «Один день. Один город. Что смотреть, где жить, на чем передвигаться, что привезти, как сэкономить — лайфхаки от наших ведущих», — говорится в описании проекта.
Актриса также получила одну из главных ролей в сериале «Чума», рассказывающем о карантине в средневековье. Его сняли на фоне карантина из-за COVID-19.
53-летнего Сергея Ершова сейчас можно встретить только в старых проектах. Например, в 2018 году он был ведущим развлекательного шоу «Водила-разводила», в котором притворялся таксистом и создавал для пассажиров необычные ситуации. Сергей Ершов выступает одним из продюсеров шоу «Уральские пельмени».
32-летняя Валентина Мазунина периодически снимается в фильмах и сериалах: один из последних ее проектов — сериал Иванько. По сюжету трое женщин пытаются наладить свою личную жизнь. Валентина Мазунина как раз играет одну из них — раскрепощенную и хамоватою Настю, которая работает учительницей танцев и тамадой.
35-летний Станислав Тляшев сейчас скорее сценарист, а не актер. Помимо готовящегося фильма про «реальных пацанов» и зомби он сыграл водителя такси в фильме «Гуляй, Вася». Однако он успел поработать сценаристом комедийного исторического сериала «Восьмидесятые», а также принял участие в написании сценария сериала «Адаптация».
Сейчас 39-летнюю Марию Скорницкую не встретить в новых фильмах или сериалах, но она продолжает сниматься в «Реальных пацанах», ее появления ожидается и в фильме по сериалу. Сама актриса рассказывала, что стала заложницей образа.
58-летний Армен Бежанян успел заразиться коронавирусом, сейчас он все еще лечится, но 5 ноября он рассказал, что к нему вернулось обоняние. В 2019 году актер стал депутатом думы Осинского городского округа. После этого он подавал документы и на главу Осинского округа, но не смог победить, по голосам депутатов его обошел Алексей Григорьев.
Актер уже пытался баллотироваться в депутаты, но в 2017 году против него возбудили уголовное дело из-за строительства фундаментов на арендованных участках не по проекту. Городской суд признал Армена Бежаняна виновным в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также в приготовлении к преступлению. Но затем это решение отменил краевой суд. После этого Бежанян отсудил 100 тыс. рублей у Министерства финансов России за незаконное уголовное преследование.
41-летний Игорь Ознобихин в 2020 году снялся в одной из главных ролей комедийного сериала «Чума» вместе с Зоей Бербер. Он играл монаха. В 2018 году вышел комедийных альманах «Год Свиньи», где также снялся Ознобихин.
35-летний Алексей Базанов успел сыграть одну из главных ролей в сериале «Адаптация», сценаристом которого был Станислав Тляшев. Сейчас его можно встретить в новом сериале «Патриот»: он в нем стал и актером, и сценаристом, и креативным продюсером.