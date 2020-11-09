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Posted 9 ноября 2020, 12:00

Published 9 ноября 2020, 12:00

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

«Реальные пацаны» спустя 10 лет. Чем живут главные герои

9 ноября 2020, 12:00
Сюжет
Реальные пацаны
8 ноября телезрители впервые увидели пилотную серию «Реальных пацанов», спустя 10 лет сериал все еще идет, но жизнь актеров проектом не ограничивается. Рассказываем, чем они занимаются.

Колян

Николай Наумов уже не молодой парень — в феврале ему исполнилось 38 лет. Он все еще продолжает сниматься в «Реальных пацанах», а 17 декабря должен выйти фильм «Реальные пацаны против зомби», в котором играет Наумов и другие актеры сериала.

В начале октября Колян вместе с Вованом (Владимиром Селивановым) и автоблогером Евгением Дубровским запустили на YouTube шоу «Четкая передача».

«От автомастерской до своего YouTube канала: это веб-сериал о том, как Колян и Вован решили стать автоблогерами, выжать все соки из LADA Granta и развеять основные мифы об автомобиле. В «Четкой передаче» тебя ждут обзоры, эксперименты, челленджи, тесты, приглашённые эксперты, Жекич и музыкальный сюрприз в последней серии», — сказано в описании канала.

Сейчас вышло четыре из пяти серий: среднее количество просмотров одной серии 346 тыс. При этом у каждой серии шоу много дизлайков. Например, в первом выпуске 5 тыс. негативных оценок на 19 тыс. положительных. Зрители недовольны тем, что Вован и Колян играют эмоции, а не показывают их — это отдает телевизионным форматом.

Тетя Марина

49-летняя Марина Федункив стала блогером и певицей. На YouTube-канале она выпускает скетчи и клипы на свои песни. В последнем клипе «Лав Стори» снялся Николай Басков, сейчас у него 3,5 млн просмотров. Актриса отмечала, что не собирается покорять слушателей своим талантом, она просто хочет веселить их. В Instagram у нее более 3 млн подписчиков. Марина Федункив исполняет одну из ролей в новом сериале «Записки отельера: Гельвеция». Актриса также была постоянной участницей комедийного проекта Comedy Woman до момента, пока его не закрыли.

Вован

35-летний Владимир Селиванов, автор заглавной песни сериала «Зацени, здесь реальные пацаны», стал читать реп под псевдонимом VAVAN. Он уже выпустил пять треков.

«Творческий псевдоним VAVAN появился не случайно — в сериале «Реальные пацаны» персонажа Владимира зовут «Вован», и своим музыкальным проектом Селиванов приоткрывает слушателям свой внутренний мир. Мир авторского рэпа, творчества, текстов, а не актера из сериала», — так описывается творчество Селиванова в его группе «Вконтакте».

Антоха

У 35-летнего Антон Богданова сложилась насыщенная карьера в кино. В 2018 году он объявил об уходе из «Реальных пацанов», так как не хотел, чтобы его ассоциировали только с героем сериала. При этом он получил одну из главных ролей в фильме «Т-34», снялся в нескольких частях «Елок». Также он получил роли в нескольких фильмах, которые еще не вышли. На 2021 год планируется выход фильма «Майор Гром: Чумной доктор», в котором Богданов сыграет бандита по кличке «Главарь». Параллельно Богданов снимает свой первый фильм в качестве режиссера «Нормальный только я» о жизни детей с разными отклонениями.

Лера

33-летняя Зоя Бербер сейчас снимается во втором сезоне сериала «Проект «Анна Николаевна», про женщину-полицейского, которая на самом деле — андроид. С 2018 года на телеканале «Моя планета» ведет программу «Один день в городе» вместе с телеведущей Дианой Джалаловой. «Один день. Один город. Что смотреть, где жить, на чем передвигаться, что привезти, как сэкономить — лайфхаки от наших ведущих», — говорится в описании проекта.

Актриса также получила одну из главных ролей в сериале «Чума», рассказывающем о карантине в средневековье. Его сняли на фоне карантина из-за COVID-19.

Сергей Иванович

53-летнего Сергея Ершова сейчас можно встретить только в старых проектах. Например, в 2018 году он был ведущим развлекательного шоу «Водила-разводила», в котором притворялся таксистом и создавал для пассажиров необычные ситуации. Сергей Ершов выступает одним из продюсеров шоу «Уральские пельмени».

Валя

32-летняя Валентина Мазунина периодически снимается в фильмах и сериалах: один из последних ее проектов — сериал Иванько. По сюжету трое женщин пытаются наладить свою личную жизнь. Валентина Мазунина как раз играет одну из них — раскрепощенную и хамоватою Настю, которая работает учительницей танцев и тамадой.

Эдик

35-летний Станислав Тляшев сейчас скорее сценарист, а не актер. Помимо готовящегося фильма про «реальных пацанов» и зомби он сыграл водителя такси в фильме «Гуляй, Вася». Однако он успел поработать сценаристом комедийного исторического сериала «Восьмидесятые», а также принял участие в написании сценария сериала «Адаптация».

Машка

Сейчас 39-летнюю Марию Скорницкую не встретить в новых фильмах или сериалах, но она продолжает сниматься в «Реальных пацанах», ее появления ожидается и в фильме по сериалу. Сама актриса рассказывала, что стала заложницей образа.

Арменка

58-летний Армен Бежанян успел заразиться коронавирусом, сейчас он все еще лечится, но 5 ноября он рассказал, что к нему вернулось обоняние. В 2019 году актер стал депутатом думы Осинского городского округа. После этого он подавал документы и на главу Осинского округа, но не смог победить, по голосам депутатов его обошел Алексей Григорьев.

Актер уже пытался баллотироваться в депутаты, но в 2017 году против него возбудили уголовное дело из-за строительства фундаментов на арендованных участках не по проекту. Городской суд признал Армена Бежаняна виновным в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также в приготовлении к преступлению. Но затем это решение отменил краевой суд. После этого Бежанян отсудил 100 тыс. рублей у Министерства финансов России за незаконное уголовное преследование.

Ознобихин

41-летний Игорь Ознобихин в 2020 году снялся в одной из главных ролей комедийного сериала «Чума» вместе с Зоей Бербер. Он играл монаха. В 2018 году вышел комедийных альманах «Год Свиньи», где также снялся Ознобихин.

Базанов

35-летний Алексей Базанов успел сыграть одну из главных ролей в сериале «Адаптация», сценаристом которого был Станислав Тляшев. Сейчас его можно встретить в новом сериале «Патриот»: он в нем стал и актером, и сценаристом, и креативным продюсером.

#Видео#Спецпроекты#Афиша#Реальные пацаны
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