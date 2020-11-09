«Реальные пацаны» спустя 10 лет. Чем живут главные герои

У 35-летнего Антон Богданова сложилась насыщенная карьера в кино. В 2018 году он объявил об уходе из «Реальных пацанов», так как не хотел, чтобы его ассоциировали только с героем сериала. При этом он получил одну из главных ролей в фильме «Т-34», снялся в нескольких частях «Елок». Также он получил роли в нескольких фильмах, которые еще не вышли. На 2021 год планируется выход фильма «Майор Гром: Чумной доктор», в котором Богданов сыграет бандита по кличке «Главарь». Параллельно Богданов снимает свой первый фильм в качестве режиссера «Нормальный только я» о жизни детей с разными отклонениями.