Как пермские депутаты и РЖД погуляли по Черняевскому лесу, а потом уединились в актовом зале ДКЖ

Сюжет Градостроительство

На участке за ДКЖ госкорпорация собирается построить 10-этажную гостиницу для своих сотрудников. Чтобы это сделать, депутаты Пермской гордумы, должны изменить высотность. Сейчас на этой территории допустимо строительство зданий высотой до четырех этажей. Местные жители и экоактивисты выступают против любого строительства на этом участке. Они считают, что застройка повредит Черняевскому лесу. Ранее вопрос уже рассматривался на публичных слушаниях и в стенах мэрии Перми, но финального решения по нему все еще нет.

Сегодня утром, в 9:00, у Дворца культуры железнодорожников (ДКЖ) было необычайно людно. Непривычное зрелище для местных жителей, ведь торжественных регистраций свадеб из-за коронавируса здесь не проводят с марта, да и день для такого события не тот — среда. В собравшейся толпе депутаты, чиновники городской администрации, журналисты, общественники, полицейские (в форме и штатском), жители микрорайонов Парковый и ДКЖ. Причина, по которой эти люди собрались здесь — выездное заседание комитета по градостроительству Пермской городской думы, на котором должны обсудить будущую застройку участка за ДКЖ. Собравшись у центрального входа дворца культуры, колонна двинулась в сторону Черняевского леса, чтобы посмотреть на участок, где АО «РЖД» собирается построить 10-этажную гостиницу. В спроектированном здании, рассчитанном на 150 номеров и 300 проживающих, госкорпорация планирует размещать своих сотрудников, которые приезжают в Пермь на учебу. Обойдя здание ДКЖ, толпа остановилась у трансформаторной подстанции. Именно рядом с ней РЖД намерено возвести здание. Чтобы показать область застройки, «железнодорожники» протянули между деревьями оградительную ленту. Однако не только РЖД решило показать, как изменится территория после строительства. Пермская зеленая коалиция и жители ЖК «Олимп» нанесли свою разметку — они обвязали оранжевыми лентами деревья, которые попадают в пятно застройки. По подсчетам «зеленых», пострадает значительно больше деревьев. Фото: Кирилл Козлов. properm.ru Во время разговора на месте планируемой застройки представители РЖД в очередной раз рассказали о своих планах. Для большинства собравшихся ничего нового представители госкорпорации не рассказали. Несмотря на общественное напряжение и негатив со стороны местных жителей, корпорация не отступает от своего изначального плана. Главный инженер Свердловской дирекции капитального строительства РЖД Антон Спиридонов (мужчина в красной куртке на фотографии) повторил, все то, что уже говорил ранее на публичных слушаниях и в стенах Пермской городской думы. Если не вдаваться в подробности, то все можно уместить в пять тезисов: компании необходимо обучать новых сотрудников и для них нужна гостиница; территория где, запланирована застройка де-юре не входит в территорию ООПТ «Черняевский лес»; взамен вырубленных деревьев РЖД высадит в шесть раз больше, а также проведет благоустройство территории; другого подходящего участка для строительства гостиницы у РЖД нет; строительство не противоречит российским законам (при этом ранее природоохранная прокуратура выступила против строительства гостиницы РЖД рядом с Черняевским лесом). Кроме Антона Спиридонова на вопросы депутатов и местных жителей пытался ответить и заместитель начальника СвЖД по взаимодействию с органами власти Алексей Гребенкин (слева). Однако ни тот, ни другой не смогли сказать жителям и депутатам, какие еще участки они рассматривали для строительства гостиницы. Оба уходили от прямого ответа, переводя тему на социальную миссию РЖД. Также депутаты решили дать слово представителям зеленой коалиции — первой микрофон передали Елене Плешковой. Она подставила под сомнения слова представителей РЖД о масштабах вырубки деревьев. «Все мы прекрасно знаем, как работает строительная техника. Мы считаем, что от этого зеленого участка, что нас окружает, после строительства на самом деле останется до 20%», — заявила общественница. Кроме этого Плешкова обратила внимание, что участок, где собираются построить гостиницу — буферная зона Черняевского леса, которая защищает его обитателей от воздействия города. Экоактивистка еще раз попросила власть и корпорацию рассмотреть другую территорию для строительства гостиницы, а на этой территории установить зону городских лесов, которая не позволит в будущем ее застраивать. К микрофону подходили и другие жители Паркового, неравнодушные к судьбе Черняевского леса. Одна из выступающих рассказала, что живет недалеко от старого деревянного двухэтажного общежития РЖД на ул. Детской. Женщина спросила, почему компания не может построить свою гостиницу там? По словам представителей госкорпорации, этот участок с 90-х годов находится в собственности городских властей. Депутат Илья Лисняк предложил рассмотреть вопрос обмена территориями. Но ответа депутат не получил, ни от города, ни от РЖД. Еще одна жительница Паркового достаточно доходчиво объяснила, какого решения ждет от властей: «Мы выбирали депутатов, чтобы они отстаивали наши интересы, а не РЖД и бизнеса». Женщина предупредила власть и госкорпорацию, что она и ее единомышленники готовы перекрыть дорогу к строительной площадке. Выступление жительницы Паркового на градостроительном комитете Пермской городской думы. После того, как все представители общественности высказались, председатель градостроительного комитета Алексей Дёмкин поблагодарил всех собравшихся и пригласил депутатов, железнодорожников и чиновников пройти во Дворец культуры железнодорожников, чтобы провести там совещание: «Благодарю вас за вашу позицию, за ваше мнение. Оно будет учитываться при рассмотрении данного вопроса». Журналистов на это заседание не пустили (кроме двух камер телеканалов). Такое решение аппарат Пермской городской думы объяснил антиковидными мерами, действующими на территории края, а именно запретом на мероприятия больше 30 человек. Из представителей общественности на комитет пригласили трех человек, в том числе Елену Плешкову, которая рассказала Properm.ru, что депутаты приняли решение продолжить рассмотрение вопроса. В частности ситуацию должны обсудить на круглом столе с привлечением местных жителей, общественников и экологов. Главная новость по теме «У нас Черняевский лес воспринимают как шашлычную или стадион». Интервью с экоактивистом Еленой Плешковой