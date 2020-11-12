Какие улицы Перми отремонтировали в 2020 году? Итоги дорожного сезона

Posted 12 ноября 2020, 05:15
Published 12 ноября 2020, 05:15
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Дорожный ремонт в 2020 году начался в Перми в середине апреля. Как сообщили Properm.ru в пресс-службе городской администрации, финансирование работ проводилось в рамках двух крупных программ: нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), по которому Пермь получила на ремонт улиц 600,9 млн рублей, и проекта «Малые дела» — 335,5 млн рублей.
Перед началом дорожного сезона предполагалось, что на выделенные средства отремонтируют 25 объектов: 14 по БКАД и 11 по «Малым делам». Однако сэкономленные на госзакупках средства в итоге позволили отремонтировать 37 объектов (семь дополнительных участков по БКАД и пять по «Малым делам»). При этом количество муниципальных контрактов немного больше, числа отремонтированных фактически улиц, поскольку ремонтом разных участков дорог иногда занимались несколько подрядчиков в рамках разных контрактов и программ финансирования.
Также в 2020 году в Перми велась работа над главными транспортными артериями города. На ул. Крупской продолжился капитальный ремонт проезжей части и трамвайных путей, начатый в 2019 году. 15 ноября (с опозданием в 20 дней) подрядчик должен завершить все работы и движение полностью восстановится, хотя изначально планировалось открыть улицу для автомобилей 25 октября. Однако полностью реконструкция участка от ул. Лебедева до площади Дружбы еще не завершена. Как заявил мэр Дмитрий Самойлов, весной там должны отремонтировать тротуары и организовать велодорожки. В планах городских властей к октябрю 2021 года привести в порядок оставшуюся часть ул. Крупской — от площади Дружбы до ул. Старцева.
Серьезные изменения в прошедшем дорожном сезоне претерпела нижняя часть Комсомольского проспекта (от ул. Ленина до ул. Монастырской). Здесь расширили тротуары и заменили на них плитку, «перекроили» парковочные карманы, отремонтировали проезжую часть, установили новые фонарные столбы. Также на участки аллеи между ул. Ленина и Екатерининской наконец-то (с задержкой в год) высадили липы взамен вырубленных в августе 2019 года.
На ул. Революции в этом году реконструировали трамвайные пути и проезжую часть на перекрестке с ул. Куйбышева. Следующий этап капремонта одной из ключевых улиц города — участок от ул. Куйбышева до ЦКР, а также ремонт кольца у автовокзала. В рамках реконструкции ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской будет устроено четырехполосное движение по две полосы в каждую сторону и новая трамвайная ветка. Последнее позволит соединить существующие пути и трамваи, идущие через Центральный рынок, смогут напрямую проехать до Мотовилихи.
Также в городе началась реконструкция ул. Карпинского. Из-за чего на участке от ул. Свиязева до ул. Советской Армии каждые выходные попеременно перекрывалось движение для переустройства инженерных сетей, а иногда и закрывалось полностью. После реконструкции на ул. Карпинского должна появиться дорога шириной в шесть полос и благоустроенные пешеходные зоны. Полностью завершить работы подрядчик ООО «ТехДорГрупп» должен в октябре 2021 года.
На ул. Героев Хасана в этом году значительная часть времени была потрачена на перенос инженерных сетей, из-за чего пермяки каждый день стояли в пробках. Сейчас, как утверждают в администрации Перми, работы с переносом сетей почти завершены. После этого подрядчик приступит к укладке асфальта. Полное окончание работ по контракту — 2021 год. В итоге город должен получить шестиполосную магистраль с тротуарами по обеим сторонам и велодорожкой.
Кроме городских властей дорожным ремонтом на территории Перми занимаются в том числе региональные власти. Ключевой проект правительства Прикамья в краевой столице — реконструкция ул. Строителей. Сроки его реализации остаются «размытыми». Что работы завершат с опозданием, стало понятно в первые же дни. Подрядчики обнаружили под асфальтом инженерные сети, которые не были учтены проектом реконструкции новой дороги. Также региональные власти столкнулись с проблемой выкупа земельных участков под расширение дороги. Сейчас региональные чиновники заявляют, что движение транспорта на участке ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Желябова откроют до конца 2020 года, а до площади Гайдара в 2022 году.