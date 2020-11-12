Какие улицы Перми отремонтировали в 2020 году? Итоги дорожного сезона

Также в 2020 году в Перми велась работа над главными транспортными артериями города. На ул. Крупской продолжился капитальный ремонт проезжей части и трамвайных путей, начатый в 2019 году. 15 ноября (с опозданием в 20 дней) подрядчик должен завершить все работы и движение полностью восстановится, хотя изначально планировалось открыть улицу для автомобилей 25 октября. Однако полностью реконструкция участка от ул. Лебедева до площади Дружбы еще не завершена. Как заявил мэр Дмитрий Самойлов, весной там должны отремонтировать тротуары и организовать велодорожки. В планах городских властей к октябрю 2021 года привести в порядок оставшуюся часть ул. Крупской — от площади Дружбы до ул. Старцева.