Подросток, упавший с третьего этажа ТРЦ «Семья», не обращался в больницу

Вчера, 12 ноября, подросток упал с третьего этажа ТРЦ «Семья». Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали в сообществе «Происшествия Перми | ДТП, ЧП» ВКонтакте. На записи видно, как молодой человек сбегает от сотрудницы магазина, затем видео обрывается, когда подходит охранник. А уже на следующих кадрах мужчина держит парня, перелезшего через поручни. Однако подросток не удержался и упал. В описании видео сказано, что его подозревали в краже.