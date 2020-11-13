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Posted 13 ноября 2020, 18:08

Published 13 ноября 2020, 18:08

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Подросток, упавший с третьего этажа ТРЦ «Семья», не обращался в больницу

13 ноября 2020, 18:08
Вчера в соцсетях очевидцы выложили видео инцидента. Полиция проводит проверку случившегося.

Стало известно, что случилось с подростком, упавшим вчера днем с третьего этажа пермского ТРЦ «Семья». В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю журналисту Properm.ru сообщили подробности.

Из информации ведомства следует, что на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что подросток сбежал до прибытия полиции. Молодой человек не обращался в городские больницы за медицинской помощью. По факту случившегося проводится проверка и выясняются обстоятельства инцидента.

Вчера, 12 ноября, подросток упал с третьего этажа ТРЦ «Семья». Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали в сообществе «Происшествия Перми | ДТП, ЧП» ВКонтакте. На записи видно, как молодой человек сбегает от сотрудницы магазина, затем видео обрывается, когда подходит охранник. А уже на следующих кадрах мужчина держит парня, перелезшего через поручни. Однако подросток не удержался и упал. В описании видео сказано, что его подозревали в краже.

#Общество
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