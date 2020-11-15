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Posted 15 ноября 2020, 12:45

Published 15 ноября 2020, 12:45

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Зима на подходе. В Пермском крае ночью зафиксировали похолодание до -25°С

15 ноября 2020, 12:45
По прогнозам синоптиков, уже завтра на территории региона потеплеет.

В ночь на сегодня, 15 ноября, на территории Пермского края температура воздуха приблизилась к отметке в -25°С. Об этом сообщили специалисты научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

На девяти метеостанциях в регионе были зафиксированы 20-градусные морозы. В основном, значительное понижение температуры воздуха коснулось севера и востока Прикамья. По данным меторологов, самыми холодными населенными пунктами стали Вая (-25°С), Губаха (-23,6°С) и Кын (-22,9°С). Согласно прогнозам, с понедельника в Пермском крае потеплеет.

#Регион#Погода
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