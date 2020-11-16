В Красновишерске прокуратура занялась проверкой аварии на тепломагистрали

Из-за происшествия без тепла остались четыре объекта социального значения, а также 37 домов, в которых проживают свыше 1 тыс. человек. Прокуратура провела совещания с руководителями заинтересованных ведомств. Районный прокурор внес представление директору ООО «Теплосети», исполнение которого находится на контроле прокуратуры. Сейчас надзорное ведомство проверяет, выполняло ли ООО «Теплоэнерго» законодательство о концессионных соглашениях, в том числе, содержались ли надлежащим образом тепловые сети.