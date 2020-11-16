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Posted 16 ноября 2020, 14:27

Published 16 ноября 2020, 14:27

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

В Красновишерске прокуратура занялась проверкой аварии на тепломагистрали

16 ноября 2020, 14:27
Сюжет
Коммунальный рай
Из-за происшествия более тысячи местных жителей остались без тепла.

Прокуратура Красновишерского района организовала проверку аварии на тепломагистрали котельной №11. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, 14 ноября в котельной произошла утечка теплоносителя.

Из-за происшествия без тепла остались четыре объекта социального значения, а также 37 домов, в которых проживают свыше 1 тыс. человек. Прокуратура провела совещания с руководителями заинтересованных ведомств. Районный прокурор внес представление директору ООО «Теплосети», исполнение которого находится на контроле прокуратуры. Сейчас надзорное ведомство проверяет, выполняло ли ООО «Теплоэнерго» законодательство о концессионных соглашениях, в том числе, содержались ли надлежащим образом тепловые сети.

Районный прокурор лично контролирует вопрос возобновления надлежащего теплоснабжения котельной.

#Общество#Коммунальный рай
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