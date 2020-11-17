Власти обещали открыть спорткомплекс в экстрим-парке летом, но не смогли. Что там происходит сейчас

Posted 17 ноября 2020, 03:00
Published 17 ноября 2020, 03:00
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В июне 2019 года администрация Перми заключила с ООО «СК «Основа» договор на строительство спортивного комплекса в городском экстрим-парке. Контракт подписали по максимальной цене — 62,8 млн рублей. Строительная компания «Основа» была единственным участником закупки. Месяцем ранее «Основа» и власти Перми также заключили контракт на строительство базы «Летающий лыжник» за 81,9 млн рублей.
Согласно техническому заданию, работы (строительство здания, внутренняя отделка и благоустройство территории вокруг) должны были закончить не позднее 336 календарных дней с даты заключения контракта. Ожидалось, что в июле 2020 года спортивный комплекс откроет свои двери для пермяков, но этого не произошло. Администрация Перми назвала новый срок завершения работ — ноябрь 2020 года. Однако и этот дедлайн был нарушен. Теперь в мэрии утверждают, что здание спорткомплекса будет полностью готово до конца текущего года, а благоустройством подрядчик займется уже весной 2021 года.
По словам гендиректора ООО «СК «Основа» Дениса Епифанова, построить спорткомплекс в запланированные изначально и повторно сроки не удалось из-за пандемии коронавируса и локдауна. Как утверждает Епифанов, весной многие поставщики материалов сдвинули даты поставок. Например, на два месяца затянулась поставка витражей и композитных панелей для монтажа вентилируемого фасада. «Из-за особенностей конструкции здания мы не могли быстро заказать материалы где-то в другом месте», — пояснил Епифанов.
Также на сроках строительства сказались проблемы с подключением к сетям водоснабжения, что якобы «потянуло» за собой часть других наружных работ. По словам гендиректора «Основы» ООО «Новогор-Прикамье» долгое время не согласовывало схему водоснабжения и канализации спортивного комплекса, а по технологическим нормативам вопросы с водой должны решаться в первую очередь (из-за глубины залегания коммуникаций). Только после того, как здание будет подключено к водоснабжению, строители могут заниматься отоплением и электроснабжением.
«Мы активно занимаемся наружными сетями. Вода уже смонтирована, скоро мы доделаем канализацию, потом займемся ливневой канализацией», — заявил Денис Епифанов. По его словам, полностью вопрос с водоснабжением и водоотведением спорткомплекса должен решиться за одну-две недели, «если не будет форс-мажоров».
Сейчас на площадке работает около 35 человек. Часть строителей доделывает фасад здания, (далеко не везде еще установлен утеплитель и выполнена облицовка вентилируемыми панелями). Другие занимаются отделкой: во многих помещениях уже оштукатурены и зашпаклеваны стены и потолки, на полу уложена плитка. При этом здание пока не отапливается. Но, как утверждает Епифанов, на данном этапе отделки температурный режим в помещениях не влияет на качество.
По словам гендиректора СК «Основа», в спорткомплексе полностью завершен монтаж вентиляции, электрики и системы отопления. Кстати, само здание будет отапливаться газом, а не от общегородских теплосетей. Вскоре субподрядчик должен завершить все работы по установке оборудования в газовой котельной.
Несмотря на то, что у спортивного комплекса только два этажа, проектом здания предусмотрен лифт. Оборудование от производителя (Щербинский лифтостроительный завод) уже поступило. Его должны установить в течение недели.
Главная «фишка» здания, кроме его закругленной формы — эксплуатируемая крыша, но свободно прогуляться по ней пермяки не смогут. По словам инициатора проекта директора МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс» Василия Кузнецова, крышу будущего комплекса собираются использовать в спортивных целях. На ней должны появиться дорожки для беговых тренировок, заниматься которым одновременно сможет несколько человек. Как крышу будут использовать зимой — непонятно. Этот вопрос еще прорабатывается.
По замыслу властей, когда спортивный комплекс достроят, он станет центром спортивного кластера, расположенного в экстрим-парке. Здесь должен появиться актовый зал, в котором физкультурники Перми будут проводить встречи, мастер-классы и церемонии награждения, тренажерный зал, медицинские кабинеты, раздевалки с отдельным входом и душевые (для тех, кто пришел заниматься в чаше экстрим-парка).
Также наличие спорткомплекса позволит претендовать на проведение международных и всероссийских турниров по экстремальным видам спорта. Сейчас Пермь не может участвовать в таких событиях, поскольку не соответствует мировым стандартам. Появление спорткомплекса должно решить эту проблему.
Как утверждает Денис Епифанов, на этот раз его компания должна уложиться с работами в срок — до конца 2020 года (если не будет форс-мажоров). «Все материалы, сроки поставки которых сдвинулись из-за пандемии, либо доставлены, либо где-то на подходе. Степень готовности здания высокая», — сказал руководитель СК «Основа». Единственное, что может повлиять на ситуацию — подключение к инженерным сетям (воде и отоплению).