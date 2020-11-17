Власти обещали открыть спорткомплекс в экстрим-парке летом, но не смогли. Что там происходит сейчас

Согласно техническому заданию, работы (строительство здания, внутренняя отделка и благоустройство территории вокруг) должны были закончить не позднее 336 календарных дней с даты заключения контракта. Ожидалось, что в июле 2020 года спортивный комплекс откроет свои двери для пермяков, но этого не произошло. Администрация Перми назвала новый срок завершения работ — ноябрь 2020 года. Однако и этот дедлайн был нарушен. Теперь в мэрии утверждают, что здание спорткомплекса будет полностью готово до конца текущего года, а благоустройством подрядчик займется уже весной 2021 года.