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Posted 20 ноября 2020, 10:02

Published 20 ноября 2020, 10:02

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

В Пермском крае выпускники 11 классов напишут итоговое сочинение весной

20 ноября 2020, 10:02
Сюжет
Коронавирус в Перми
А для учащихся 9 классов предусмотрены дополнительные сроки прохождения собеседования.

Роспотребнадзор и Министерство просвещения РФ перенесли сроки сдачи итогового сочинения для выпускников 11 классов. Кроме того, изменен формат проведения итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства образования. Решение о переносе дат учебных испытаний связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса.

Одиннадцатиклассники должны были написать сочинение 2 декабря, однако смогут сделать это не раньше 5 апреля 2021 года. Успешная сдача итогового сочинения является допуском к сдаче ЕГЭ. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья по желанию могут написать изложение. Итоговое собеседование для учащихся 9 классов должно пройти 10 февраля 2021 года. Однако власти установили дополнительные сроки — 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении роста заболевших коронавирусом собеседование проведут весной в дистанционном формате.

#Общество#Коронавирус в Перми#Образование
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