В Пермском крае выпускники 11 классов напишут итоговое сочинение весной

Одиннадцатиклассники должны были написать сочинение 2 декабря, однако смогут сделать это не раньше 5 апреля 2021 года. Успешная сдача итогового сочинения является допуском к сдаче ЕГЭ. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья по желанию могут написать изложение. Итоговое собеседование для учащихся 9 классов должно пройти 10 февраля 2021 года. Однако власти установили дополнительные сроки — 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении роста заболевших коронавирусом собеседование проведут весной в дистанционном формате.