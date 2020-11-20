В Пермском крае выпускники 11 классов напишут итоговое сочинение весной

Posted 20 ноября 2020, 10:02
Published 20 ноября 2020, 10:02
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
Роспотребнадзор и Министерство просвещения РФ перенесли сроки сдачи итогового сочинения для выпускников 11 классов. Кроме того, изменен формат проведения итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства образования. Решение о переносе дат учебных испытаний связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса.
Одиннадцатиклассники должны были написать сочинение 2 декабря, однако смогут сделать это не раньше 5 апреля 2021 года. Успешная сдача итогового сочинения является допуском к сдаче ЕГЭ. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья по желанию могут написать изложение. Итоговое собеседование для учащихся 9 классов должно пройти 10 февраля 2021 года. Однако власти установили дополнительные сроки — 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении роста заболевших коронавирусом собеседование проведут весной в дистанционном формате.