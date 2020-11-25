Медицине дадут студентов? Новая глава минздрава Прикамья попробует опять заманить врачей в деревни края

Когда в 2012 году (как раз в то время министерством здравоохранения в первый раз руководила Анастасия Крутень) начиналась программа «Земский доктор», казалось — вот оно, спасение от кадрового дефицита медиков. Подъемные, в миллион рублей, и другие «плюшки» должны были гарантировать массовый переезд врачей (а с 2018 года и фельдшеров) в деревни и села края. И какое-то время казалось что так и будет. До 2017 года количество участников программы росло. Но потом сработали бюрократические ограничители: возраст участников и сумма подъёмных. В 2018–2019 годах количество участников программы резко упало. В 2019 году из 124 млн рублей потратили 62,5 млн рублей. Как сказано в отчете об исполнении бюджета, «по причине заявительного характера выплат и в связи с непривлекательным размером выплаты для медицинских работников». Деньги маленькие, люди не едут, за деньгами не обращаются. В цифрах это выглядит так: вместо 89 врачей и 70 фельдшеров, выплаты получили 48 и 29 медиков высшей и средней квалификации соответственно.