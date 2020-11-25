Медицине дадут студентов? Новая глава минздрава Прикамья попробует опять заманить врачей в деревни края

Posted 25 ноября 2020, 03:00
Published 25 ноября 2020, 03:00
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Анастасию Крутень, хоть она министр всего пару недель, никак не назовешь новичком. Должность руководителя регионального здравоохранения она занимала в 2012–2015 годах. Только обстановка в отрасли сильно изменилась в худшую сторону, в отличие от финансирования. Одна из ключевых проблем сегодняшней медицины Прикамья — нехватка кадров.
Сегодня в Прикамье официально работают 9690 врачей и 20 340 медицинских работников со средним профессиональным образованием (в 2019 году: 9833 и 20 783 соответственно, то есть врачей у нас становится все меньше). Официально на конец 2019 года дефицит — 700 врачей. Пенсионеров среди врачей — четверть, среди среднего медицинского состава — 19%. Интересно, что медик до 36 лет — молодой специалист. Так вот, молодых специалистов по официальным данным, 25% от общего числа. В общем, судя по цифрам, возрастной состав врачей вполне сбалансирован. Конечно, пенсионеров много, но где в «бюджетке» их мало?
Другое дело, 10 тыс. врачей и 20 тыс. фельдшеров — это много или мало для 2,5 млн населения Пермского края? Анастасия Крутень в информации утверждает: «Обеспеченность врачами в Пермском крае составляет 37,3 на 10 тыс. населения. Это выше средних показателей обеспеченности врачами в Приволжском федеральном округе (36,1), но ниже средних показателей по Российской Федерации (37,6). Обеспеченность средним медицинским персоналом в регионе ниже соответствующих показателей в Российской Федерации (82,8) и Приволжском федеральном округе (87,1) и составляет 78,2 на 10 тыс. населения».
А вот динамика (в этом документе она не приводится) печальна. Согласно официальным ведомственным данным в 2018 году в Прикамье должно было быть не менее 39 врачей и 76,7 фельдшера на каждые 10 тыс. человек. В 2019 году — 37,7 врачей, в году 2020 — 36,1 врача на 10 тыс. населения. За три года количество требуемых чиновниками высококлассных медиков уменьшилось на 7,4%. Будет ли каким либо образом официально дезавуирован этот процесс? В документах для Заксобрания об этом ничего не говорится, может быть Анастия Крутень об этом скажет с трибуны.
Отметим разницу в обеспеченности врачами по территориям региона. В Перми их 38 на 10 тыс. населения, Кочевском районе и Кудмыкаре — около 30 на 10 тыс. населения. Отметим, обе территории в верхней части рейтинга районов Properm.ru. Самая низкая обеспеченность врачами в Кизеле (13,3), Гремячинском городском округе (10,4) и Чердынском городском округе (8,5). — эти районы аутсайдеры нашего рейтинга. Подчеркнем, речь идет не только о количестве, а именно об обеспеченности. Огрубляя ситуацию, на весь 20 тысячный и гигантский по площади Чердынский район — 17 врачей. А на Пермь — примерно 3,8 тыс. без учета частников. Оцените разницу.
Когда в 2012 году (как раз в то время министерством здравоохранения в первый раз руководила Анастасия Крутень) начиналась программа «Земский доктор», казалось — вот оно, спасение от кадрового дефицита медиков. Подъемные, в миллион рублей, и другие «плюшки» должны были гарантировать массовый переезд врачей (а с 2018 года и фельдшеров) в деревни и села края. И какое-то время казалось что так и будет. До 2017 года количество участников программы росло. Но потом сработали бюрократические ограничители: возраст участников и сумма подъёмных. В 2018–2019 годах количество участников программы резко упало. В 2019 году из 124 млн рублей потратили 62,5 млн рублей. Как сказано в отчете об исполнении бюджета, «по причине заявительного характера выплат и в связи с непривлекательным размером выплаты для медицинских работников». Деньги маленькие, люди не едут, за деньгами не обращаются. В цифрах это выглядит так: вместо 89 врачей и 70 фельдшеров, выплаты получили 48 и 29 медиков высшей и средней квалификации соответственно.
Сейчас, как сообщает Анастасия Крутень условия программ изменили. Сняли возрастные ограничения. Это означает, что в глубинку могут перебраться медики предпенсионного возраста, для кого карьерные интересы и вопросы воспитания детей уже не так актуальны, а важнее спокойный ритм жизни. Кроме того есть некоторые изменения в выплатах. Врачи и фельдшеры, которые поедут в Гайнский, Косинский, Кочевский районы (а они у нас приравнены к районам Крайнего севера) получат по 2 и 1 млн рублей соответственно. Для удаленных и труднодоступных мест выплаты составят 1,5 млн рублей врачам и 750 тыс. рублей фельдшерам. Как утверждает министр в этом году к участию в программах предполагается привлечь 89 врачей и 59 фельдшеров. Результаты мы узнаем в начале 2021 года.
О бедном студенте замолвите слово…
Что касается специализированных программ подготовки кадров для медицины, то пока и их эффективность низка. Если смотреть отчет исполнения краевого бюджета в 2019 году, то на программу «кадровое обеспечение системы выделяли 195 млн рублей. Использовали из них 50%. Например, Минздрав должен был потратить 30 млн рублей на переподготовку и обучение врачей «передовым технологиям». Потратил — ноль рублей. Причина: плохо составили техзадание и не смогли провести конкурс (на канцелярском языке звучит по-другому, но смысл именно этот). Итог: врачи по этой программе не обучались.
Ежегодно по целевому набору в ПГМУ им. Е. Вагнера отправляют примерно 300 студентов и ординаторов. За 2019 году в пермскую государственную медицину из ВУЗа пришли 200 врачей из них только 100 «целевиков». По состоянию на 1 ноября 2020 года — 118 врачей. То есть примерно две трети «целевиков» стабильно растворяются в пространстве. И это не удивительно, ведь все чем помогает им край — стипендии в размере 1600 рублей для студентов и 5500 рублей для ординаторов. Будучи министром Оксана Мелехова как-то эмоционально предлагала штрафовать студентов и ординаторов целевого набора на всю сумму, которую тратит на них региональный бюджет. Идея вызвала веселое удивление и только. Отметим, только чтобы компенсировать ежегодный отток врачей из государственной медицины надо минимум 300 человек.
Как пишет Анастасия Крутень, региональный Минздрав практически в два раза увеличил заявку о выделении целевых мест в ПГМУ в 2021 году. Под целевой набор забирают 73% мест для студентов (312 штук) и, внимание, 100% мест в ординатуре (187 единиц). Не знаем, сможет это каким-то образом решить проблему нехватки врачей. Зато совершенно точно теперь обычному абитуриенту если у него нет контракта на целевой набор практически невозможно попасть на бюджетное место в медуниверситет, будь он даже талантлив как сам Евгений Вагнер.
Если судить по документу отправленному в Законодательное собрание, то пока минздрав планирует только затормозить и приостановить отток врачей из отрасли. Но может быть на этом этапе сложно ждать большего?