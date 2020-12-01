Полицейским в Прикамье представили нового начальника регионального главка МВД

Posted 1 декабря 2020,, 10:11
Published 1 декабря 2020,, 10:11
Modified 8 февраля, 08:02
Updated 8 февраля, 08:02
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Александр Щеглов. В конце ноября указом президента РФ Владимира Путина он был назначен руководителем главка МВД.
«Теперь Александру Николаевичу предстоит решать задачи по обеспечению законности и правопорядка в Пермском крае. Уверен, что его практический опыт и организаторские способности будут востребованы в полной мере», — заявил Колокольцев.
Глава МВД России потребовал от нового руководителя наращивать усилия по ряду ключевых направлений оперативно-служебной деятельности и, прежде всего, активизировать работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе прошлых лет: «Нужно еще раз детально проанализировать материалы уголовных дел, запланировать дополнительные мероприятия. Системно следует подходить к документированию противоправных деяний, совершенных в составе организованных групп или сообществ. Кроме того, необходимо более эффективно противодействовать IT-преступности. С каждым днем появляются все новые способы совершения киберкраж и кибермошенничеств. Это требует от нас быстрого, адекватного реагирования, постоянного повышения квалификации сотрудников профильных подразделений».
По словам руководителя МВД РФ, проблемной сферой для региона остается обеспечение экономической безопасности, в том числе пресечение преступлений, совершенных в сфере лесозаготовок, оборонно-промышленном комплексе, а также связанных с финансово-кредитной сферой. В поле зрения нового начальника Главка должны находиться и вопросы безопасности дорожного движения, соблюдения учетно-регистрационной дисциплины.
Александр Щеглов службу в системе МВД России начинал участковым инспектором милиции в Новгородской области. В этом же регионе работал в подразделении собственной безопасности. На протяжении ряда лет возглавлял районный отдел внутренних дел. Затем занимал различные руководящие должности на региональном уровне, в том числе курировал деятельность всего оперативного блока. С 2017 года был начальником Управления МВД России по Забайкальскому краю.