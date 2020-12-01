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Posted 1 декабря 2020,, 10:11

Published 1 декабря 2020,, 10:11

Modified 8 февраля, 08:02

Updated 8 февраля, 08:02

Полицейским в Прикамье представили нового начальника регионального главка МВД

Полицейским в Прикамье представили нового начальника регионального главка МВД

1 декабря 2020, 10:11
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю
Александр Щеглов в конце ноября указом президента РФ Владимира Путина был назначен руководителем регионального главка МВД.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Александр Щеглов. В конце ноября указом президента РФ Владимира Путина он был назначен руководителем главка МВД.

«Теперь Александру Николаевичу предстоит решать задачи по обеспечению законности и правопорядка в Пермском крае. Уверен, что его практический опыт и организаторские способности будут востребованы в полной мере», — заявил Колокольцев.

Глава МВД России потребовал от нового руководителя наращивать усилия по ряду ключевых направлений оперативно-служебной деятельности и, прежде всего, активизировать работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе прошлых лет: «Нужно еще раз детально проанализировать материалы уголовных дел, запланировать дополнительные мероприятия. Системно следует подходить к документированию противоправных деяний, совершенных в составе организованных групп или сообществ. Кроме того, необходимо более эффективно противодействовать IT-преступности. С каждым днем появляются все новые способы совершения киберкраж и кибермошенничеств. Это требует от нас быстрого, адекватного реагирования, постоянного повышения квалификации сотрудников профильных подразделений».

По словам руководителя МВД РФ, проблемной сферой для региона остается обеспечение экономической безопасности, в том числе пресечение преступлений, совершенных в сфере лесозаготовок, оборонно-промышленном комплексе, а также связанных с финансово-кредитной сферой. В поле зрения нового начальника Главка должны находиться и вопросы безопасности дорожного движения, соблюдения учетно-регистрационной дисциплины.

Александр Щеглов службу в системе МВД России начинал участковым инспектором милиции в Новгородской области. В этом же регионе работал в подразделении собственной безопасности. На протяжении ряда лет возглавлял районный отдел внутренних дел. Затем занимал различные руководящие должности на региональном уровне, в том числе курировал деятельность всего оперативного блока. С 2017 года был начальником Управления МВД России по Забайкальскому краю.

#Общество#Кадровые перестановки
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