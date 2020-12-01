Полицейским в Прикамье представили нового начальника регионального главка МВД

Глава МВД России потребовал от нового руководителя наращивать усилия по ряду ключевых направлений оперативно-служебной деятельности и, прежде всего, активизировать работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе прошлых лет: «Нужно еще раз детально проанализировать материалы уголовных дел, запланировать дополнительные мероприятия. Системно следует подходить к документированию противоправных деяний, совершенных в составе организованных групп или сообществ. Кроме того, необходимо более эффективно противодействовать IT-преступности. С каждым днем появляются все новые способы совершения киберкраж и кибермошенничеств. Это требует от нас быстрого, адекватного реагирования, постоянного повышения квалификации сотрудников профильных подразделений».