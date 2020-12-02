Эволюция Перми: как Новоплоский из окраины превратился в транзитный пункт

Сюжет Эволюция Перми

Новоплоский появился на городской карте в конце 1930-х — начале 1940-х годов. Над названием застраиваемой территории долго думать не стали: по соседству находился также еще только осваиваемый в это время поселок Плоский. С тех пор в официальных документах чаще всего используются два названия — Староплоский и Новоплоский. Впрочем, можно встретить и другие варианты, а именно «Новый Плоский» и «Ново-Плоское», с дефисом или без.

Первыми улицами поселка стали Малая и Самолетная. Тогда же, в 1938 году, возникла ставшая сегодня важной транспортной магистралью улица Карпинского, названная в честь первого президента Академии наук СССР. С самого начала поселок вошел в состав образованного в 1936 году Кагановического района. Фото: Государственный архив Пермского края Решением Городского исполнительного комитета депутатов трудящихся от 29 июля 1940 года «О благоустройстве и организации поселка „Новый Плоский“ утверждается планировка территории. Автором проекта застройки выступил главный архитектор Перми Василий Чернов. В докладе Горисполкома подчеркивалось, что новый поселок быстро застраивается, однако вопросы благоустройства, водоснабжения, электрификации, радиофикации и развития торговли «до сего времени не обеспечены». На 1940–1941 годы городские власти запланировали обустройство двух артезианских скважин и частичную электрификацию территории. Вскоре жители получают также почтовое отделение, телефон общего пользования, магазин продуктов и промтоваров, аптеку. Многие вопросы благоустройства естественным образом пересекались с развитием соседнего Староплоского поселка, где инфраструктурные вопросы стояли не менее остро. Фото: Государственный архив Пермского края В 1940-е Новоплоский застраивается, главным образом, одноэтажными индивидуальными жилыми домами с печным отоплением. В это время к территории «присматривались» отдельные предприятия города, например, «Молотовэнерго», построившее здесь в 1949 году общежитие для рабочих. А на рубеже 1940–1950-х годов Новоплоский становится основной жилой зоной для строящегося Завода аппаратуры дальней связи («Морион»). В 1949 году на участке, обозначенном пока лишь как «Квартал №713», строится двухэтажное 24-комнатное типовое общежитие, рядом — восьмиквартирный дом. Около общежития и дома разбивается усадьба. Новый квартал строится уже по проекту архитектора Давида Рудника. Параллельно с жилым строительством шло и озеленение территории: аллеи вдоль строящихся домов засаживались американским ясенем и акацией «как наиболее неприхотливыми и быстрорастущими породами», которые, как представлялось проектировщикам, «в недалеком будущем создадут плотные зеленые стены». Фото: Государственный архив Пермского края В 1949–1950 годах на ул. Карпинского было построено 13 одноэтажных двухквартирных домов для войсковой части. Тогда же активно застраиваются соседние улицы поселка: в конце 1940-х на ул. Льва Толстого началось строительство 10 одноквартирных трехкомнатных домов для продажи рабочим все того же «Молотовэнерго». Фото: Государственный архив Пермского края Фото: Государственный архив Пермского края Наиболее активная застройка Новоплоского происходила в 1950-е годы. Многие из построенных в течение этого десятилетия домов доживут до второго десятилетия XXI века. В 1950 году Камское речное пароходство получило земельный участок в квартале улица Снайперов — проспект Пионеров — улица Формовщиков — улица Парашютистов для строительства двухэтажных 8-квартирных и 12-квартирных жилых домов для переноса домов граждан с площадки речного порта. Фото: Государственный архив Пермского края В 1952 году артель «Металлоштамп» построила два одноквартирных деревянных дома по улице Подводников, 42 с конюшней (!) на пять лошадей и гаражом на пять машин. В 1953 году более крупное предприятие — «Молотровэнерго» — строит жилье на улице, названной в честь Героя СССР Дорофея Левченко. Это двухэтажные восьмиквартирные шлакоблочные дома, построенные по типовым проектам. Фото: Государственный архив Пермского края В это же время территорию поселка активно осваивает строящийся Завод аппаратуры дальней связи («Морион»), обозначаемый в документах эпохи как «завод п[очтовый]/я[щик] №92». В 1952 году в уже упомянутом квартале №713 был построен двухэтажный восьмиквартирный шлакоблочный дом. Местоположения самого Завода аппаратуры дальней связи значилось как «поселок Светлый, угол Светлой и Казанского тракта». В это время на ул. Чайковская завод строит трехэтажные шлакоблочные общежития, которые сразу подключали к канализации и водопроводу. Из объектов соцкультбыта в те годы в поселке появляются больница и ясли. Фото: Государственный архив Пермского края В середине 1950-х Новоплоский осваивают еще несколько организаций и предприятий — крупных и не очень. В 1955 году на ул. Подводников, 7 был сдан восьмиквартирный брусчатый жилой дом Облветбаклаборатории, в 1956 году — кирпичный восьмиквартирный дом на перекресте улиц Карпинского и Льва Толстого, а также два общежития на ул. Бабушкина, 35 и Красных командиров, 21. На пересечении улиц Карпинского и Левченко строятся двухэтажные каменные 16-квартирные жилые дома. Фото: Государственный архив Пермского края В этом же году Горисполком разрешил отвод земельного участка общей площадью 15 га между улицами Мира, Чайковского, Константина Заслонова и Советской армии главному управлению ГОЗНАК под строительство многоэтажных каменных жилых домов и соцбытовых учреждений. Землю выделили за счет территории ипподрома, переносимого в это время в Верхне-Муллинский район, а также земель городского пользования. Тогда же было принято решение о благоустройстве вновь застраиваемого участка. Фото: Государственный архив Пермского края Во второй половине 1950-х Новоплоский застраивался по большей части двухэтажными каменными жилыми домами и общежитиями с вместимостью от 8 до 12 квартир. Завод им. Дзержинского, ранее активно осваивавший территорию Староплоского, в 1958 году строит жилье на улице Гастелло. В 1959 году пермский Молочный комбинат, используя метод народной стройки, возводит дом на ул. Левченко, Пермский винный завод «Росглаввино» — жилье на ул. Красных Командиров, Пермский трест столовых и ресторанов — на ул. Самолетная, а «Пермнефтегеофизика» — на ул. Танкистов. Строящиеся в этот период дома были подключены к канализации и водопроводу, а кухни, как правило, оборудовались кирпичным очагом. Фото: Государственный архив Пермского края В сентябре 1959 года Горисполком принял решение об отводе земельных участков под строительство многоэтажных жилых домов, соцбытовых и торговых помещений по улицам Автобусная и Комбайнеров. Дома разрешили возводить как на ранее незастроенных участках, так и на месте частного одноэтажного жилья. Значение и транспортная доступность поселка в 1950-е годы заметно выросли благодаря мосту через железнодорожное полотно, связавшему ул. Карпинского с центром города. Дорога позволила открыть маршруты автобусов до Ераничей и аэропорта Бахаревка по улице Карпинского. В 1957 году была запущена трамвайная линия, связавшая город с нефтеперерабатывающим заводом в районе Осенцов, что также означало увеличение транспортной доступности Новоплоского. На рубеже 1950–1960-х годов начала расти этажность строящихся в поселке зданий. В 1959 году на пересечении ул. Танкистов и Кавалерийской был построен трехэтажный 30-квартирный дом Горжилуправления. В течение следующих нескольких лет на Танкистов было построено еще несколько таких домов. А на закате эры «хрущевок» здесь возвели несколько пятиэтажных 80-квартирных кирпичных домов (Танкистов 70 и 78, Снайперов, 8). Фото: Государственный архив Пермского края 1970-е принесли значительные изменения в жизнь поселка. В 1972 году в Новоплоском была построена ливневая канализация, проходившая по территории мичуринского сада в квартале №725. Часть плодово-ягодных насаждений ради благ цивилизации пришлось уничтожить. 7 октября 1976 года «в связи с реконструкцией районов старой застройки» Горисполком принял решение о присвоении наименований жилым районам и микрорайонам города. В список попал и Новоплоский, официально ставший «частью жилого района Балатово, ограниченного ул. Снайперов, Нытвенской, железной дорогой и питомником». Тогда же была четко обозначена территория соседнего микрорайона Ераничи, «ограниченного ул. Норильской, Теплогорской, Танкистов, Снайперов, питомником и железной дорогой». Фото: Государственный архив Пермского края По сравнению с предшествующими эпохами, 1970-е и 1980-е не оказали сильного влияния на облик микрорайона. Резко «расти вверх» Новоплоский стал уже в 1990-е годы, когда началось расселение ветхих домов на улице Карпинского, на месте которых выросли девяти- и шестнадцатиэтажные «панельки». Заметно выделяется на общем фоне и десятиэтажный дом с башенками на ул. Стахановская, 10, построенный по проекту архитектора Эрика Гарипова. Сегодня Новоплоский, окончательно ставший после строительства путепровода «Стахановская — Чкалова» транзитным пунктом, воспринимается не как цельная территория, а лишь как часть Индустриального района. Так получилось, что время разделило два соседних поселка, имеющих общий корень, «раскидав» их не только по разные стороны железной дороги, но и по разным районам города. Фото: Виктор Михалев В заключение хочется вспомнить, что остановка «улица Левченко» долгое время носила название «Новые дома», ставшее в какой-то момент не актуальным. Быть может сегодня, глядя на продолжающуюся «расчистку» ул. Карпинского от ветхого жилья под 25-этажные «свечки», городскому совету по топонимике стоит задуматься над возвращением исторического названия. Читайте также: Эволюция Перми. 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