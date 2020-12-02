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Posted 2 декабря 2020, 16:26

Published 2 декабря 2020, 16:26

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Росприроднадзор вновь проверяет Березниковский содовый завод из-за загрязнения Камы

Росприроднадзор вновь проверяет Березниковский содовый завод из-за загрязнения Камы

2 декабря 2020, 16:26
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Экология
В начале июля при проверке предприятия было обнаружено, что оно сбрасывает отходы производства в реки Кама и Толыч.

Росприроднадзор продолжает проверку повышения концентрации хлоридов в Камском водохранилище, выявленное в начале июля этого года. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. Летом нарушения природоохранного законодательства были обнаружены в деятельности нескольких березниковских предприятий. Из-за загрязнения хлоридами была приостановлена деятельность филиала «Азот» АО ОХК «УРАЛХИМ». На сегодняшний день все предприятия, образующие сточные воды, работают в штатном режиме.

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С 14 августа краевой филиал ЦЛАТИ по согласованию с прокуратурой Прикамья проводит еженедельный мониторинг качества воды в водохранилище. В этот период ситуация оставалась стабильной, нарушений не было обнаружено. Однако 17 ноября Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура проверила шламонакопитель №2 «Белое море», принадлежащий предприятию, и выявила еще один факт сброса отходов производства в Каму. Чуть позже прокуратура Пермского края потребовала, чтобы специалисты Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора снова провели внеплановую проверку АО «Березниковский содовый завод». Проверочные мероприятия начались 26 ноября и продолжатся по 7 декабря включительно.

По требованию Росприроднадзора, с 2021 года Федеральное агентство водных ресурсов включит в программу мониторинга Камского водохранилища дополнительные створы наблюдения в районе Березников.

UPD. Летом этого года прокуратура Пермского края совместно с инспекторами управления Росприроднадзора выявила нарушения требований природоохранного законодательства не только в работе Березниковского содового завода, но и в деятельности двух других предприятий — филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ООО «СТОК».

#Общество#Экология#Березники
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