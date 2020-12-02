Росприроднадзор вновь проверяет Березниковский содовый завод из-за загрязнения Камы

С 14 августа краевой филиал ЦЛАТИ по согласованию с прокуратурой Прикамья проводит еженедельный мониторинг качества воды в водохранилище. В этот период ситуация оставалась стабильной, нарушений не было обнаружено. Однако 17 ноября Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура проверила шламонакопитель №2 «Белое море», принадлежащий предприятию, и выявила еще один факт сброса отходов производства в Каму. Чуть позже прокуратура Пермского края потребовала, чтобы специалисты Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора снова провели внеплановую проверку АО «Березниковский содовый завод». Проверочные мероприятия начались 26 ноября и продолжатся по 7 декабря включительно.