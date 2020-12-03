Антимонопольщики приостановили аукцион на достройку нового корпуса пермского авиатехникума

Организация заявляет, что аукцион был размещен 17 ноября, а 19 ноября были внесены изменения в извещение и появилась новая редакция документов об аукционе. Изменения внесены из-за предписания УФАС России по Пермскому краю от 19 ноября, но на сайте в перечне документов нет этого предписания, а также отсутствуют сведения о поступлении каких-либо жалоб. ООО «Авангардсервис», отмечает, что по закону никаких изменений после объявления закупки вносить нельзя. Организация просит устранить нарушения, а также признать Управление капитального строительства Пермского края виновным в нарушении закона о закупках.