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Posted 3 декабря 2020, 13:11

Published 3 декабря 2020, 13:11

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Антимонопольщики приостановили аукцион на достройку нового корпуса пермского авиатехникума

3 декабря 2020, 13:11
Сюжет
Уфас
На аукцион подала заявку только одна организация, но выбор победителя не состоялся из-за жалобы, поступившей в УФАС.

Пермские антимонопольщики приостановили аукцион на завершение строительства нового учебного корпуса авиатехникума им. А.Д. Швецов. На госзакупку подало жалобу ООО «Авангардсервис». Она поступила еще 30 ноября, а сегодня была рассмотрена.

Организация заявляет, что аукцион был размещен 17 ноября, а 19 ноября были внесены изменения в извещение и появилась новая редакция документов об аукционе. Изменения внесены из-за предписания УФАС России по Пермскому краю от 19 ноября, но на сайте в перечне документов нет этого предписания, а также отсутствуют сведения о поступлении каких-либо жалоб. ООО «Авангардсервис», отмечает, что по закону никаких изменений после объявления закупки вносить нельзя. Организация просит устранить нарушения, а также признать Управление капитального строительства Пермского края виновным в нарушении закона о закупках.

Подача заявок на аукцион завершилась 27 ноября. Заявился только один участник ООО «Рсс инжинирнг», которое предложило достроить объект за изначальную (максимальную) сумму — 494,3 млн рублей.

#Общество#Уфас
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