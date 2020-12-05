Халатность и коррупция. Три истории, похожие на трагедию в «Хромой лошади»

Posted 5 декабря 2020, 05:30
Published 5 декабря 2020, 05:30
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
20 февраля 2003 года в американском городе Уэст-Уорик горел клуб Station. Пожар начался во время концерта рок-группы Great White, которая использовала пиротехнику. Искры фейерверка, установленного на сцене, попали на стену здания, отделанную звукоизолирующими панелями из пенопласта. Фейерверки потухли через 15 секунд, но пожар уже начался.
Огонь распространялся по стенам и потолку, помещение заполняло дымом. Пожарная сирена активировалась уже после того, как прекратила играть музыка и практически все посетители начали идти к главному выходу. Всего погибло 100 человек (четыре человека в больнице), в том числе и гитарист рок-группы Ти Лонгли (он вернулся, чтобы забрать инструмент), еще 230 человек пострадали, 132 — остались невредимыми. На количество жертв повлияло и то, что два из четырех аварийных выходов были закрыты цепями, а служебный выход в начале эвакуации запрещал использовать вышибала.
Весь пожар снял на камеру профессиональный оператор, который во время концерта находился в клубе. Он одним из первых заметил опасность и начал двигаться к выходу. Брайан Батлер был в заведении для того, чтобы подготовить сюжет о мерах безопасности в местах, где находится много людей — его пригласили владельцы. Видео можно посмотреть тут.
После начала пожара вокалист группы Джек Рассел попытался потушить его чашками с водой, но понял, что это бесполезно и вместе с другими участниками покинул здание клуба через пожарный выход рядом со сценой. Музыканты не понимали всей серьезности ситуации. Например, гитарист Марк Кенделл позвонил жене и сказал, что выступление продолжится, когда огонь утихнет, пишет журнал Rollingstone.
Анализируя трагедию представитель Национального института стандартов и технологий США Майкл Ньюман рассказал изданию «Голос Америки», что в здании невозможно было находиться через уже 90 секунд после начала пожара. При этом анализ института показал, что потребовалось бы минимум 4,5 минуты для выхода всех посетителей.
После пожара владельцы клуба через адвоката заявляли, что не давали музыкантам разрешение на использование пиротехники, а те утверждали обратное. Спустя полгода, в декабре 2003 года, следователи предъявили обвинения владельцам клуба и менеджеру группы, который и устанавливал фейерверки на сцене.
Менеджер признал свою вину. В мае 2006 года его приговорили к четырем годам тюрьмы. Уже в сентябре 2007 года он получил право на условно-досрочное освобождение. Часть пострадавших и их семей поддержали выход менеджера на свободу, так как не считали его виновным. Менеджер освободился в марте 2008 года.
Изначально владельцы клуба отрицали вину, но затем изменили заявление с «невиновны» на «не оспаривается». Поэтому одного из братьев без судебного разбирательства отправили в тюрьму на четыре года, второй получил только условный срок и 500 часов общественный работ.
В расследовании дела помогло видео, снятое журналистом в клубе. Национальный институт стандартов и технологий США после разбора трагедии предложил принять меры для предотвращения пожаров. Часть рекомендаций была принята в Род-Айленде и других штатах еще до публикации отчета института.
Ночью 30 декабря 2004 года произошел еще один пожар в клубе и снова во время концерта рок-группы. Тогда в аргентинской столице Буэнос-Айрес выступал коллектив Callejeros. Всего в клубе находилось около 3 тыс. человек, при вместимости в два раза меньше. Всего погибли 194 человека, еще 1492 получили ранения. Большая часть среди погибших — молодые люди около 20 лет, спасатели также нашли тела подростков и детей. Многие погибли от вдыхания ядовитых и угарного газов.
Причиной трагедии вновь стала пиротехника, правда, ее использовали не выступающие, а люди в зале. По словам свидетелей, кто-то из фанатов зажег сигнальную ракету, которая попала в потолок. Первой загорелась пластиковая сетка — начался огненный дождь. На пожар повлияли и материалы, используемые при отделки здания — они были огнеопасными. В некоторых частях здания шерстяное волокно заменили дешевой альтернативой — набивкой для плюшевых медведей. Виновных в поджоге сигнальной ракеты до сих пор не нашли.
С выходами из здания тоже были проблемы: из шести работали только два. Остальные организаторы концерта закрыли, чтобы не пускать безбилетников. Также система оповещения о пожаре работала некорректно, а 10 из 15 огнетушителей оказались неисправными. Кроме того, лицензия, подтверждающая пожарную безопасность клуба, была просрочена за месяц до концерта.
Последствия
Суд начался через четыре года после пожара. Владелец клуба и промоутер концерта получил 20 лет лишения свободы, также были осуждены два городских инспектора на два года за невыполнение служебных обязанностей, менеджер группы отправился в тюрьму на 18 лет. Самих членов группы изначально оправдали, но затем и их приговорили к тюремным срокам. По словам свидетелей, они поощряли людей, которые использовали пиротехнику.
После происшествия мэр города Буэнос-Айрес Анибаль Ибарр обвинил в трагедии пожарную инспекцию, которая вовремя не проверила клуб. Проверки показали недостатки в системе городских инспекций. Несмотря на это, общественность винила в пожаре и самого мэра. Через некоторое время он объявил референдум об отзыве. Родственники и друзья погибших выходили на марши: они требовали отправить мэра в отставку, наказать владельца клуба и сделать систему инспекций более эффективной. Некоторые марши заканчивались потасовками с полицейскими.
Почти через год после происшествия жюри по импичменту отстранило мэра Буэнос-Айреса на четыре месяца, чтобы расследовать его действия. После окончания расследования Анибаль Ибарру лишили поста мэра.
После трагедии в городе был объявлен трехдневный траур, а власти закрыли все ночные клубы и запретили концерты. Заведения открывались последовательно, если проходили проверки пожарной службы.
Через год после происшествия открытыми остались только 66 из 250 клубов, власти усилили надзор за ними. Владельцы заведений начали жаловаться на потерю денег: им пришлось тратить прибыль на ремонт помещений, чтобы те соответствовали правилам безопасности. Были жалобы и на новое правило, по которому в клубах должны быть посадочные места для всех посетителей концертов. Несмотря на ограничения, ночная жизнь продолжалась. Группы выступали подпольно — в частных квартирах. Посетители получали приглашения по почте.
Пожар в бразильском городе Санта-Мария начался 27 января 2013 года около 2:30. Это случилось во время выступления местной рок-группы Gurizada Fandangueira. Концерт сопровождался пиротехническим шоу. От иск фейерверков загорелась расположенная на потолке звукоизоляция. Охранник пытался потушить пожар, но огнетушитель был неисправен. Всего в клубе находились около тысячи человек при вместимости в 700: погибли — 245 (среди них один из участников группы), ранено — 630.
Гостями концерта в основном были студенты местных университетов. Большинство из них скончались от вдыхания дыма. Около 180 человек погибли в туалетах, приняв их за выходы. По словам выживших охранники не сразу поняли масштаб пожара, они заперли выход и не выпускали людей на улицу, так как предполагали, что посетители могли не заплатить за алкоголь. Других дверей кроме главного выхода не было, поэтому пожарным пришлось пробивать стены, чтобы спасти людей.
Однако по разрешению, выданному пожарной службой, клуб имел два аварийных выхода. Из-за этого началось расследование в отношении мэрии, пожарной службы и ответственных на надзор над клубом. Через три дня после пожара владелец клуба заявил, что в трагедии виновата вся страна, а также архитекторы и инспекторы, которые должны были обеспечить безопасность здания.
Полиция предъявляла обвинения восьми пожарным в халатности и фальсификации разрешения на работу клуба. Не все из них получили реальные сроки. Изначально в тюрьму отправили двоих, затем количество осужденных увеличилось до четырех. При этом осужденные долгое время оставались на свободе, пока обжаловали приговоры.
Судили также участников группы и двоих владельцев клуба, один из которых пытался совершить самоубийство в больнице, где ему помогали после отравления угарным газом во время пожара. При этом нет данных о том, что судебный процесс в отношении них закончен. Никто окончательно не осужден.
После пожара власти проверили тысячи ночных клубов по всей стране. В самом населенном городе страны, Сан-Паулу, 60% проверенных клубов работали с нарушениями правил безопасности. Также были разработаны новые рекомендации, которым должны следовать клубы.