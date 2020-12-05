Халатность и коррупция. Три истории, похожие на трагедию в «Хромой лошади»

Огонь распространялся по стенам и потолку, помещение заполняло дымом. Пожарная сирена активировалась уже после того, как прекратила играть музыка и практически все посетители начали идти к главному выходу. Всего погибло 100 человек (четыре человека в больнице), в том числе и гитарист рок-группы Ти Лонгли (он вернулся, чтобы забрать инструмент), еще 230 человек пострадали, 132 — остались невредимыми. На количество жертв повлияло и то, что два из четырех аварийных выходов были закрыты цепями, а служебный выход в начале эвакуации запрещал использовать вышибала.