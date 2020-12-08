«Представлялся близким родственником». Житель Прикамья осужден за телефонное мошенничество

У мужчины не было постоянного места работы. Он звонил на случайные телефонные номера и обманывал пенсионеров. Обвиняемый представлялся близким родственником пожилого человека и сообщал, что тяжело болен. Затем мужчина говорил, что ему нужны деньги, и потерпевшие переводили злоумышленнику требуемую сумму. Таким образом, мошеннику удалось обмануть четверых пенсионеров. Общая сумма причиненного ущерба составила более 200 тыс. рублей.