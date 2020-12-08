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Posted 8 декабря 2020, 13:48

Published 8 декабря 2020, 13:48

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

«Представлялся близким родственником». Житель Прикамья осужден за телефонное мошенничество

8 декабря 2020, 13:48
Мужчина звонил пенсионерам, представлялся близким родственником и просил деньги на лечение тяжелых болезней.

Житель Чернушинского района признан виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

У мужчины не было постоянного места работы. Он звонил на случайные телефонные номера и обманывал пенсионеров. Обвиняемый представлялся близким родственником пожилого человека и сообщал, что тяжело болен. Затем мужчина говорил, что ему нужны деньги, и потерпевшие переводили злоумышленнику требуемую сумму. Таким образом, мошеннику удалось обмануть четверых пенсионеров. Общая сумма причиненного ущерба составила более 200 тыс. рублей.

Суд приговорил виновного к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, с мужчины взыскано 212 тыс. рублей в пользу пострадавших. Приговор вступил в законную силу.

#Происшествия
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