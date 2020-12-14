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Posted 14 декабря 2020,, 03:30

Published 14 декабря 2020,, 03:30

Modified 2 ноября, 13:08

Updated 2 ноября, 13:08

Миссия выполнима! Мы проследили за Дедом Морозом и поймали его у елки

Миссия выполнима! Мы проследили за Дедом Морозом и поймали его у елки

14 декабря 2020, 03:30
Алексей Круппа
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru
Создать волшебную атмосферу для детей на Новый год — задача непростая. К счастью, Properm.ru придумали, для вас сценарий и подарки, которые будут полезны и взрослым и самым маленьким.

У кого из нас в детстве не возникало желания, ну хоть одним глазком взглянуть на Деда Мороза, пока тот пробирается вдоль кровати к елке? Или схватить его за руку, когда он раскладывает подарки ночью и не отпускать, пока не исполнит все желания? А вспомните, сколько азарта было в охоте на Деда Мороза. Мы могли часам не спать, делать ловушки из колокольчиков, но магия сна или неожиданный отвлекающий маневр родителей, позволяли Волшебнику пронести подарок.

Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

Четырехлетняя Варя планирует не повторять ошибок прошлого года, когда любовь ко сну позволила Деду Морозу проскользнуть в дом. Поэтому от родителей попросила заранее подготовиться к приходу Деда Мороза: с нее — письмо (чтобы подарков, да побольше), а со взрослых — систему наблюдения, несколько четвероногих охранников и место для засады.

Долго выбирать камеру для наблюдением не пришлось: здесь главное, чтобы работала в любое время и при любом освещении. Ничего не упускала из виду, легко подключалась к сети и телефону. Такая как раз есть у «Ростелекома».

Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

Операция «поймать Деда Мороза» началась с веранды. С парочкой метровых собак Дед Мороз договорился с помощью магических движений: положил ладошку на голову собаки и провел по спине охранника. Повторял, пока не заслужил достаточно доверия. Вжух! И вот Дед Мороз уже на кухне.

Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

В большом доме особенно важно не оставлять слепых зон: в первую очередь, чтобы дети всегда были в поле зрения. Ну, или посмотреть, куда залетела любимая игрушка вашего питомца. Хотите проверить, выключен ли утюг? Без проблем. Рассмотреть даже мельчайшие детали видео можно благодаря съемке в HD-качестве. Все записи сохранены в облаке — задумаете пересмотреть курьезные моменты — просто нажмите на play.

Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

Что касается Деда Мороза — он уже пробирается к елке. Варя видит, как все идет по ее плану, а значит скоро можно будет распаковывать подарки.

Фото: Кирилл Козлов / properm.ru
Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

В мешке у Деда Мороза все по списку. Во-первых, интерактивное телевидение Wink. Смотреть любимые фильмы, сериалы и мультики можно на любом из 215 телеканалов или в сервисе «Видеопрокат». Не обязательно находится дома перед телевизором — можно смотреть телеканалы и в общественном транспорте, в кафе, в очереди в больнице. Любой канал или телепрограмму можно поставить на паузу, а потом через какое-то время продолжить просмотр

Фото: Кирилл Козлов / properm.ru
Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

Чтобы детям и взрослым почувствовать себя в будущем, «Ростелеком» предлагает голосовую помощницу Марусю. У нее приятный голос и хорошее чувство юмора. Поможет не только управлять интерактивным телевидением Wink, но является настоящим сердцем умного дома: управляет розетками, меняет уровень света и цвета.

Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

Вам не придется кричать, чтобы задать команду — Маруся распознаёт речь на расстоянии до 7 метров. Маруся — единственная, кто может позвонить вашим друзьям Вконтакте. Расскажет сказку вашим детям, включит радио, и даже замурчит, если ее погладить. Магия!

Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

Что еще в мешке? Домашний игровой Wi-Fi-роутер. Разработан специально для геймеров. За счет использования современных технологий роутер обеспечивает качественное покрытие и суммарную скорость передачи данных более 2 Гбит. Благодаря искусственному интеллекту роутер позволит грамотно распределить трафик даже для самых требовательных геймеров.

Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

А вот и главный страж дома — Wi-Fi камера. Даже если вы вдали от дома, за его сохранностью можно приглядывать дистанционно. Важно, что записи доступны только владельцу камеры. Если камера зафиксирует движения в кадре, перекрытие объектива или отключении от сети устройство мгновенно отправит оповещение хозяину. Настало время ловить Деда Мороза!

Фото: Кирилл Козлов / properm.ru
Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

Главное новогоднее приключение Вари еще впереди, но репетиция получилась! А значит теперь ни один Дед Мороз не пройдет мимо нее. Чтобы выбрать подарок себе или своим близким, а может быть устроить аттракцион с ловлей Деда Мороза, воспользуйтесь волшебной ссылкой ниже.

#Мнения#Общество#Реклама
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