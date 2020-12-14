Миссия выполнима! Мы проследили за Дедом Морозом и поймали его у елки

У кого из нас в детстве не возникало желания, ну хоть одним глазком взглянуть на Деда Мороза, пока тот пробирается вдоль кровати к елке? Или схватить его за руку, когда он раскладывает подарки ночью и не отпускать, пока не исполнит все желания? А вспомните, сколько азарта было в охоте на Деда Мороза. Мы могли часам не спать, делать ловушки из колокольчиков, но магия сна или неожиданный отвлекающий маневр родителей, позволяли Волшебнику пронести подарок.