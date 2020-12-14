Миссия выполнима! Мы проследили за Дедом Морозом и поймали его у елки

Posted 14 декабря 2020,, 03:30
Published 14 декабря 2020,, 03:30
Modified 2 ноября, 13:08
Updated 2 ноября, 13:08
У кого из нас в детстве не возникало желания, ну хоть одним глазком взглянуть на Деда Мороза, пока тот пробирается вдоль кровати к елке? Или схватить его за руку, когда он раскладывает подарки ночью и не отпускать, пока не исполнит все желания? А вспомните, сколько азарта было в охоте на Деда Мороза. Мы могли часам не спать, делать ловушки из колокольчиков, но магия сна или неожиданный отвлекающий маневр родителей, позволяли Волшебнику пронести подарок.
Четырехлетняя Варя планирует не повторять ошибок прошлого года, когда любовь ко сну позволила Деду Морозу проскользнуть в дом. Поэтому от родителей попросила заранее подготовиться к приходу Деда Мороза: с нее — письмо (чтобы подарков, да побольше), а со взрослых — систему наблюдения, несколько четвероногих охранников и место для засады.
Долго выбирать камеру для наблюдением не пришлось: здесь главное, чтобы работала в любое время и при любом освещении. Ничего не упускала из виду, легко подключалась к сети и телефону. Такая как раз есть у «Ростелекома».
Операция «поймать Деда Мороза» началась с веранды. С парочкой метровых собак Дед Мороз договорился с помощью магических движений: положил ладошку на голову собаки и провел по спине охранника. Повторял, пока не заслужил достаточно доверия. Вжух! И вот Дед Мороз уже на кухне.
В большом доме особенно важно не оставлять слепых зон: в первую очередь, чтобы дети всегда были в поле зрения. Ну, или посмотреть, куда залетела любимая игрушка вашего питомца. Хотите проверить, выключен ли утюг? Без проблем. Рассмотреть даже мельчайшие детали видео можно благодаря съемке в HD-качестве. Все записи сохранены в облаке — задумаете пересмотреть курьезные моменты — просто нажмите на play.
Что касается Деда Мороза — он уже пробирается к елке. Варя видит, как все идет по ее плану, а значит скоро можно будет распаковывать подарки.
В мешке у Деда Мороза все по списку. Во-первых, интерактивное телевидение Wink. Смотреть любимые фильмы, сериалы и мультики можно на любом из 215 телеканалов или в сервисе «Видеопрокат». Не обязательно находится дома перед телевизором — можно смотреть телеканалы и в общественном транспорте, в кафе, в очереди в больнице. Любой канал или телепрограмму можно поставить на паузу, а потом через какое-то время продолжить просмотр
Чтобы детям и взрослым почувствовать себя в будущем, «Ростелеком» предлагает голосовую помощницу Марусю. У нее приятный голос и хорошее чувство юмора. Поможет не только управлять интерактивным телевидением Wink, но является настоящим сердцем умного дома: управляет розетками, меняет уровень света и цвета.
Вам не придется кричать, чтобы задать команду — Маруся распознаёт речь на расстоянии до 7 метров. Маруся — единственная, кто может позвонить вашим друзьям Вконтакте. Расскажет сказку вашим детям, включит радио, и даже замурчит, если ее погладить. Магия!
Что еще в мешке? Домашний игровой Wi-Fi-роутер. Разработан специально для геймеров. За счет использования современных технологий роутер обеспечивает качественное покрытие и суммарную скорость передачи данных более 2 Гбит. Благодаря искусственному интеллекту роутер позволит грамотно распределить трафик даже для самых требовательных геймеров.
А вот и главный страж дома — Wi-Fi камера. Даже если вы вдали от дома, за его сохранностью можно приглядывать дистанционно. Важно, что записи доступны только владельцу камеры. Если камера зафиксирует движения в кадре, перекрытие объектива или отключении от сети устройство мгновенно отправит оповещение хозяину. Настало время ловить Деда Мороза!
Главное новогоднее приключение Вари еще впереди, но репетиция получилась! А значит теперь ни один Дед Мороз не пройдет мимо нее. Чтобы выбрать подарок себе или своим близким, а может быть устроить аттракцион с ловлей Деда Мороза, воспользуйтесь волшебной ссылкой ниже.