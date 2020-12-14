США могут закрыть генконсульство в Екатеринбурге

США могут закрыть свои генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на дипломатический источник. Как отмечает издание, генконсульство в Екатеринбурге с марта 2020 года оказывает услуги по экстренными ситуациям (как в Москве и на Сахалине), а генконсульство во Владивостоке из-за пандемии COVID-19 приостановило свою работу.