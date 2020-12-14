США могут закрыть генконсульство в Екатеринбурге

Posted 14 декабря 2020, 04:51
Published 14 декабря 2020, 04:51
Modified 2 марта 2023, 14:41
Updated 2 марта 2023, 14:41
США могут закрыть свои генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на дипломатический источник. Как отмечает издание, генконсульство в Екатеринбурге с марта 2020 года оказывает услуги по экстренными ситуациям (как в Москве и на Сахалине), а генконсульство во Владивостоке из-за пандемии COVID-19 приостановило свою работу.
В прошедшую субботу стало известно, что Россия временно приостановит работы своего генконсульства в Нью-Йорке. Официальная причина — обострение эпидемиологической обстановки. Предполагается, что работа возобновится в начала 2021 года.