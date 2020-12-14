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Posted 14 декабря 2020, 04:51

Published 14 декабря 2020, 04:51

Modified 2 марта 2023, 14:41

Updated 2 марта 2023, 14:41

США могут закрыть генконсульство в Екатеринбурге

14 декабря 2020, 04:51
Визовое обслуживание граждан РФ этими подразделениями не ведется больше полугода.

США могут закрыть свои генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на дипломатический источник. Как отмечает издание, генконсульство в Екатеринбурге с марта 2020 года оказывает услуги по экстренными ситуациям (как в Москве и на Сахалине), а генконсульство во Владивостоке из-за пандемии COVID-19 приостановило свою работу.

В прошедшую субботу стало известно, что Россия временно приостановит работы своего генконсульства в Нью-Йорке. Официальная причина — обострение эпидемиологической обстановки. Предполагается, что работа возобновится в начала 2021 года.

#Общество
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