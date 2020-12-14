За ноябрь смертность в Перми выросла в два раза

С начала пандемии в Пермском крае зафиксировано больше тысячи смертельных случаев с COVID-19. Если говорить о данных за ноябрь, то по данным оперштаба, с диагнозом коронавирус за ноябрь скончались 308 человек. При этом с начала декабря 2020 года умерли уже 388 человек.