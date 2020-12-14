За ноябрь смертность в Перми выросла в два раза

Posted 14 декабря 2020, 11:21
Published 14 декабря 2020, 11:21
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
В ноябре 2020 года в управлении записи актов гражданского состояния (ЗАГС) составлено 2016 записей актов о смерти. За аналогичный период 2019 года было составлено 1025 актов, привели Properm.ru статистику в пресс-службе мэрии. Таким образом избыточная смертность составила 991 человек.
С начала пандемии в Пермском крае зафиксировано больше тысячи смертельных случаев с COVID-19. Если говорить о данных за ноябрь, то по данным оперштаба, с диагнозом коронавирус за ноябрь скончались 308 человек. При этом с начала декабря 2020 года умерли уже 388 человек.
Среди погибших, по данным минздрава, девять медиков. Однако на сайте «Список памяти» 12 имен работников. Кроме того выяснилось, что краевое министерство не считает врачей, которые работают в частной практике.