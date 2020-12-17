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Posted 17 декабря 2020, 03:37

Published 17 декабря 2020, 03:37

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Почему в Пермском крае снизилось число тестирований на COVID-19? Отвечает Минздрав

17 декабря 2020, 03:37
Сюжет
Коронавирус в Перми
Сейчас в среднем за сутки проводится 5,5 тыс. исследований, в конце ноября проводилось 7 тыс. тестирований.

В Пермском крае в среднем в сутки проводится около 5,5 тыс. исследований на коронавирус. В краевом Минздраве поясняют, что количество тестов снизилось из-за того, что по постановлению Роспотребнадзора с 18 ноября тесты перестали брать у контактных лиц без симптомов ОРВИ. 27 ноября в крае было проведено миллион исследований на COVID-19. Тогда пресс-служба краевого правительства сообщала, что число тестов снизилось по тем же причинам, но их в среднем было 7 тыс. за сутки.

По последним данным в крае всего проведено 1 млн 116 тыс. тестов на COVID-19: более 462 тыс. — в медицинских организациях. Обследования затронули 1 млн 20 тыс. жителей. региона.

С начала пандемии в Прикамье выявлено 25 666 случаев заражения COVID-19: 19 766 пациентов выздоровели, 1448 — умерли.

#Общество#Коронавирус в Перми
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