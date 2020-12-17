За три года власти Перми выдали многодетным всего 23 участка. В очереди ждут более 7 тысяч семей

Posted 17 декабря 2020, 02:32
Published 17 декабря 2020, 02:32
Modified 7 октября, 09:22
Updated 7 октября, 09:22
Семья Андрея Коробова стала многодетной в январе 2017 года. В очередь на получение земельного участка встали в марте 2017 года. Номер в очереди на тот момент был — 5150. На конец 2020 года их номер в очереди — 4712, то есть за три года очередь продвинулась на 438 человек. Из них далеко не все получили участки. Кто-то плюет на очень отдаленную перспективу, покупает участок, тем самым выбывая из очереди, кого-то выкидывают по решению суда, обнаружив несоответствия с требованиями к получателям земли. Да, если ты хочешь находиться в очереди, то не имеешь права купить себе земельный участок. Купил дачу и шесть соток? Выбываешь из очереди. Досталась в наследство земля? Выбываешь из очереди.
Очередь многодетных на получение земельных участков увеличивается в среднем на 700–800 семей в год, но практически не продвигается.
Предоставление участков многодетным семьям Перми (сейчас очередь составляет — 7 тыс. семей)
|Год
|Количество участков
|2018
|19
|2019
|2
|2020
|2
В 2018 году многодетным семьям Перми было предоставлено 19 земельных участков, из которых два участка находились на праве аренды у многодетных семей, три участка предоставлено на территории Кишертского муниципального района по соглашению, заключенному между органами местного самоуправления Пермского края.
В 2019 году многодетным семьям Перми предоставлено два участка, один из них — на территории Березовского муниципального района.
На начало декабря 2020 года многодетным семьям предоставлено два земельных участка, из которых один расположен на территории Юсьвинского муниципального района. Также, по данным пресс-службы администрации Перми, до Нового года администрация планирует успеть распределить еще 42 участка.
Планы на 2021 год грандиозные: планируется распределение 20 земельных участков в микрорайонах Налимиха и Чапаевский и 28 участков в Чердынском, Юсьвинском, Березовском, Сивинском, Кунгурском районах Пермского края.
В департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми пояснили, что на территории Перми имеется дефицит свободных земельных участков, соответствующих всем необходимым требованиям. Городские власти ведут работу по формированию земельных участков, обеспеченных сетями. Чтобы обеспечить как можно больше семей земельными участками, были заключены соглашения с другими муниципалитетами края.
Меж тем земля в Перми есть. Взять тот же участок на ул. Братской, который не подошел для зоопарка. В 2009 году город продал СПК «Мотовилихинский» участок за 800 тыс. рублей при реальной стоимости 77 млн рублей. А в 2010 году выкупил этот же участок за 82,9 млн рублей — для строительства зоопарка. Но зоопарк там строить не стали, участок пустует. Общая площадь участка — 304 176 кв. м!
Можно посчитать, сколько ждать семье Коробовых выполнения майских указов Путина 4712/(438/3) = 48,7 лет. «Наверное, дети доживут», — смеется глава семейства. Волнует Коробовых, которые планируют строить дом, и расположение участков, и их обеспеченность инфраструктурой. Вопрос отсутствия дорог, света, газа, водоснабжения участков остается все таким же открытым. По словам Андрея Коробова, на выданных участках все еще толком ничего нет. «Появляются у семей какие-то лишние копейки, что-то делают, если нет, то значит не делают», — пояснил многодетный отец.
Неофициально многодетным предлагают сначала построить дома, а уж потом, конечно, будет город-сад, и свет, и дороги, и садики и школы. В единичных случаях многодетным удается через суд обязать органы местного самоуправления обеспечить участки инфраструктурой.
Субсидия на земельный участок составляет 250 тыс. рублей. Многодетные, чья очередь подошла, должны найти участок за эту сумму или дороже. Участки должны соответствовать требованиям законодательства: находиться на территории края, носить один из видов разрешенного использования: для ИЖС, ЛПХ, садоводства, огородничества, животноводства. Выплата предоставляется многодетным семьям с их согласия и без учета доходов, а земельный участок, приобретенный с использованием выплаты, должен оформляться в общую долевую собственность членов многодетной семьи.
Деньги переводят продавцу участка. Субсидия рассчитана в среднем по краю. Средняя стоимость сотки земли в Пермском крае получилась примерно 16 тыс. рублей. В результате в крае, где очереди нет, выплачивать эти субсидии некому. А городским многодетным при стоимости участков, которые уже раздали, от 500 тыс. рублей, предлагают 250 тыс. рублей. В той же Большой Моси многодетные, получившие участки, продают землю и по 700, и по 800 тыс. рублей.
Администрация Перми по этому поводу отвечает, что субсидия даже больше, чем в других регионах. Например, в Оренбургской области она составляет 200 тыс. рублей, в Свердловской — 210 тыс. рублей, в Челябинской — 251 тыс. рублей, в Архангельской — 210 тыс. рублей.
В 2019 году в рамках пилотного проекта возможностью получить денежную выплату взамен земельного участка воспользовались 23 семьи. За счет выплаты многодетные семьи в 2019 году приобрели земельные участки в Перми, Добрянке, Чусовом, а также в Пермском, Краснокамском, Добрянском, Кунгурском, Нытвенском, Частинском, Кишертском муниципальных районах.
С 2020 по 2022 годы в бюджете на эти цели заложено по 50 млн рублей ежегодно. Значит, ежегодно поддержку могут получить примерно 200 семей. В очереди на получение субсидии семья Коробовых под номером 1059. В начале 2020 года были 705. Вроде бы вот оно счастье, подождать лет пять и получить деньги на приобретение земельного участка, но… «Как всегда в играх с государством, есть одно маленькое но», — говорит Андрей Коробов. В очереди на землю они 4712, поэтому при выдаче по 200 субсидий в год они субсидию получат через 23,5 года. Это, конечно, лучше, чем через 48,7 лет, но все равно очень долго, дети точно вырастут, разъедутся, и красивой истории про большой дом для большой семьи не случится.
В 2020 году субсидии получили 184 семьи (до конца года планируется 210), они купили земельные участки в Перми, Краснокамске, Кунгуре, а также в Осинском, Добрянском, Нытвенском, Кунгурском, Кишерстком, Сивинском, Частинском, Юсьвинском, Усольском, Кочевском, Березовском, Ильинском, Чусовском муниципальных районах.
16 многодетных семей приняли решение приобрести земельные участки дороже установленной выплаты, эти участки куплены для индивидуального жилищного строительства в Перми и Добрянке.
В сентябре 2020 года в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков в Пермском крае» были внесены изменения. Теперь муниципалитеты сами решают какого размера будет выплата многодетным, и на что ее можно будет потратить.
В Перми было принято решение, что направить выплату семьи могут на приобретение, строительство или реконструкцию жилья. Купить жильё можно будет добавив выплату к своим деньгам. Она может стать первоначальным взносом по ипотеке, также её можно будет использовать в качестве погашения основной суммы долга или уплаты процентов по ипотеке с добавлением собственных средств. При этом жилье не может быть непригодным или аварийным, должно находиться на территории Пермского края и быть оформлено в общую собственность членов многодетной семьи. Право выбора у многодетных семей Перми появится с января 2021 года.
Так как субсидии будут выдавать не только на приобретение земли, но и на жилье, и на ипотеку, очевидно, что очередь на получение субсидии сравняется с очередью на получение земли. По словам многодетных, необходимо на законодательном уровне установить сроки выдачи участков, они не могут быть более пяти лет. Но единственное, что пока смогли сделать пермские законодатели, чтобы многодетные семьи не теряли своего права на участок, это принять пункт закона о том, что с учета многодетных семей в связи с достижением детьми возраста 18 лет семья не может быть снята.
Многодетные родители считают, что при таком глобальном неисполнении обязательств перед ними, выглядит странным молчание некоторых общественных организаций, а заявления некоторых чиновников о том, что многодетным нужны участки только для продажи, и вовсе возмутительны и недопустимы.
фото из объявлений о продаже земельных участков