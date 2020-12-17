За три года власти Перми выдали многодетным всего 23 участка. В очереди ждут более 7 тысяч семей

С 2020 по 2022 годы в бюджете на эти цели заложено по 50 млн рублей ежегодно. Значит, ежегодно поддержку могут получить примерно 200 семей. В очереди на получение субсидии семья Коробовых под номером 1059. В начале 2020 года были 705. Вроде бы вот оно счастье, подождать лет пять и получить деньги на приобретение земельного участка, но… «Как всегда в играх с государством, есть одно маленькое но», — говорит Андрей Коробов. В очереди на землю они 4712, поэтому при выдаче по 200 субсидий в год они субсидию получат через 23,5 года. Это, конечно, лучше, чем через 48,7 лет, но все равно очень долго, дети точно вырастут, разъедутся, и красивой истории про большой дом для большой семьи не случится.