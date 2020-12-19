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Posted 19 декабря 2020, 13:23

Published 19 декабря 2020, 13:23

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Компенсации за гаражи на Разгуляе получили более 130 собственников

Компенсации за гаражи на Разгуляе получили более 130 собственников

19 декабря 2020, 13:23
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
УКС начало искать владельцев гаражей в сентябре.

Управление капитального строительства Пермского края выплатило компенсации собственникам 133 гаражных боксов в микрорайоне Разгуляй. Сейчас итоговых сумм выплат нет, они будут озвучены после завершения выплат всем владельцам гаражей, сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу Министерства строительства Пермского края.

УКС начало выплачивать деньги в начале сентября. Размеры компенсация для владельцев сообщаются индивидуально. Территория на месте гаражей нужна для строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета.

Обвиняемые в деле о незаконном сносе гаражей появились в начале августа 2020 года.

#Общество
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