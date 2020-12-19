Компенсации за гаражи на Разгуляе получили более 130 собственников

Управление капитального строительства Пермского края выплатило компенсации собственникам 133 гаражных боксов в микрорайоне Разгуляй. Сейчас итоговых сумм выплат нет, они будут озвучены после завершения выплат всем владельцам гаражей, сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу Министерства строительства Пермского края.