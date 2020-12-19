Компенсации за гаражи на Разгуляе получили более 130 собственников

Posted 19 декабря 2020, 13:23
Published 19 декабря 2020, 13:23
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Управление капитального строительства Пермского края выплатило компенсации собственникам 133 гаражных боксов в микрорайоне Разгуляй. Сейчас итоговых сумм выплат нет, они будут озвучены после завершения выплат всем владельцам гаражей, сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу Министерства строительства Пермского края.
УКС начало выплачивать деньги в начале сентября. Размеры компенсация для владельцев сообщаются индивидуально. Территория на месте гаражей нужна для строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета.
Обвиняемые в деле о незаконном сносе гаражей появились в начале августа 2020 года.