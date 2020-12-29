Парковки в центре Перми 31 декабря останутся платными. И вот почему

Спустя день губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что с большой долей вероятности прислушается к рекомендациям: «Не потому, что там что-то сверху спущено, а потому что мы все прекрасно понимаем, что 31 число — это такой полурабочий день». В начале декабря с предложением сделать 31 декабря нерабочим днем к губернатору Прикамья также обращалось региональное отделение ЛДПР.