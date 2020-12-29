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Posted 29 декабря 2020, 04:38

Published 29 декабря 2020, 04:38

Modified 24 декабря, 18:36

Updated 24 декабря, 18:36

Парковки в центре Перми 31 декабря останутся платными. И вот почему

Парковки в центре Перми 31 декабря останутся платными. И вот почему

29 декабря 2020, 04:38
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Зона П
О том, почему парковки будут платными несмотря на указ губернатора, рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

31 декабря 2020 года парковки в центре Перми останутся платными. Об этом рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. В прошлую пятницу, 25 декабря, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин издал указ, которым он сделал 31 декабря выходным для госслужащих. Остальным работодателям последний день года рекомендовалось сделать нерабочим. Однако этот указ не делает 31 декабря выходным днем для всех, это не входит в полномочия губернатора.

Максим Кис:— Режим их работы определен решением Пермской городской Думы — парковки бесплатны в выходные и нерабочие праздничные дни. Указ губернатора не устанавливает 31 декабря выходным днем (и не может устанавливать — это не входит в полномочия губернатора). Указ содержит рекомендации работодателям о введении выходного дня для работников конкретной организации. На другие вопросы указ губернатора не распространяется. Поэтому, в соответствии с действующими нормативными документами, парковки 31 декабря платные.

23 декабря Владимир Путин рекомендовал главам регионов сделать 31 декабря выходным днем, так как в такие короткие сроки на федеральном уровне нельзя осуществить эту идею.

Спустя день губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что с большой долей вероятности прислушается к рекомендациям: «Не потому, что там что-то сверху спущено, а потому что мы все прекрасно понимаем, что 31 число — это такой полурабочий день». В начале декабря с предложением сделать 31 декабря нерабочим днем к губернатору Прикамья также обращалось региональное отделение ЛДПР.

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