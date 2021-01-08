Не один дома. Как Properm.ru помогал вам в 2020 году

После публикации Properm.ru будущей первокласснице предоставили место в школе. Гимназия №33 за февраль 2020 года приняла 100 будущих первоклассников, и в марте уже не осуществляла прием из-за отсутствия мест. Поэтому Нине Старковой, чья дочь должна была пойти в эту школу, выдали уведомление об отказе в приеме документов в 1 класс. Properm.ru обратился за разъяснениями в департамент образования администрации Перми, прокуратуру Перми, министерство образования Пермского края. Отказ в предоставлении места в 1 классе школы «по прописке» незаконен, но поскольку гимназия №33 переполнена, девочке предоставили место в школе «Точка».