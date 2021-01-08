Не один дома. Как Properm.ru помогал вам в 2020 году

Posted 8 января 2021, 04:00
Published 8 января 2021, 04:00
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Мы собрали 10 историй, в которых помощь журналистов Properm.ru изменила мир к лучшему. Звоните, пишите, делитесь своими историями.
Ангелина Потерейко и Виталина Чудинова из Лысьвенского района 23 года жили без основных документов: паспортов, свидетельства о рождении. Все это время женщины вели переписку с управлением по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Пермскому краю и другими ведомствами. Женщины выполняли все рекомендации миграционной службы, даже суд выиграли по установлению места жительства, но так и не могли добиться гражданства.
И только после обращения в министерство территориальной безопасности Пермского края и освещения ситуации на портале Properm.ru дело сдвинулось с места. Женщины получат гражданство в упрощенном порядке. «Уже меньше чем через три месяца мы получим паспорта, спасибо большое», — рассказала Properm.ru Виталина Чудинова.
После публикации Properm.ru будущей первокласснице предоставили место в школе. Гимназия №33 за февраль 2020 года приняла 100 будущих первоклассников, и в марте уже не осуществляла прием из-за отсутствия мест. Поэтому Нине Старковой, чья дочь должна была пойти в эту школу, выдали уведомление об отказе в приеме документов в 1 класс. Properm.ru обратился за разъяснениями в департамент образования администрации Перми, прокуратуру Перми, министерство образования Пермского края. Отказ в предоставлении места в 1 классе школы «по прописке» незаконен, но поскольку гимназия №33 переполнена, девочке предоставили место в школе «Точка».
Кроме того, министерство социального развития региона помогло женщине подать заявление на получение материальной помощи, ей объяснили, как заключить социальный контракт, переговорили с приставами по поводу взыскания алиментов с бывшего мужа героини публикации.
Жители нескольких деревень в Добрянском округе обратились в редакцию Properm.ru с просьбой помочь предотвратить вырубку лесов вокруг поселков. После публикации cтатьи министерство природы Пермского края разъяснило, что ООО «Уралбумага» не будет вырубать лес в радиусе 1 км от деревень Лябово, Гарцы, Россохи, СНТ «Энергетик» и «Елочка». Такое расстояние полагается по закону на особо защитных участках леса вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ. В соответствии со ст.119 Лесного кодекса РФ допускается проведение рубок только погибших и поврежденных лесных насаждений.
В итоге бригада рубщиков действительно вывезла технику и бытовку из приграничной жилому сектору лесополосы.
Пермская природоохранная межрайонная прокуратура проверила факты, изложенные в публикации Properm.ru. По итогам надзора, ведомство внесело представление в адрес главы администрации Пермского района Владимира Ваганова. Кроме того, надзорное ведомство направило в краевую прокуратуру проект искового заявления, чтобы отменить право собственности на спорные земли.
После публикации в Properm.ru пенсионный фонд доплатил вдове ветерана назначенные Путиным деньги. Прокуратура Пермского края внесла представление в региональное подразделение Пенсионного фонда РФ о незаконности уменьшения размера выплаты вдове ветерана в 75-летию Победы.
После публикации Properm.ru цена на проекторы для школ Прикамья снизилась на 4,2 млн рублей. Стоимость каждого проектора упала с 51 тыс. до 44 тыс. рублей. При анализе закупки Properm.ru обнаружил, что проекторы, которые при оптовой поставке планировалось купить по 51 тыс. рублей за штуку, можно найти в розничной продаже за 38–39 тыс. рублей.