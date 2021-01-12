Арбитражный суд признал пермского застройщика «Трест №14» банкротом

Posted 12 января 2021, 13:40
Published 12 января 2021, 13:40
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Сегодня, 12 января, арбитражный суд Пермского края признал ПАО «Трест №14» банкротом. Об этом пишет «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу суда. В отношении компании открыто конкурсное производство. Как сообщает в своем telegram-канале Business Class, конкурсным управляющим «Треста №14» назначили Олега Касьянова. Процедура конкурсного производства продлится один год.
Краевой арбитраж начал рассматривать заявление ФНС о банкротстве застройщика в мае 2019 года. Изначально налоговая служба требовала вернуть 218 млн рублей долга, из которых задолженность перед налоговой составляет 171,8 млн рублей. «Трест №14» частично оплатил пени, поэтому в ноябре требования к застройщику сократили до 199 млн рублей. Во время рассмотрения дела суд предоставил сторонам возможность заключить мировое соглашение. Однако девелопер и налоговая служба так и не нашли компромисс. В конце декабря сумма долгов застройщика перед ФНС снова немного уменьшилась и составила 196 млн рублей.
В настоящее время в налоговой заявляют, что позднее предъявят дополнительные финансовые требования к застройщику.