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Posted 12 января 2021, 13:40

Published 12 января 2021, 13:40

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Арбитражный суд признал пермского застройщика «Трест №14» банкротом

Арбитражный суд признал пермского застройщика «Трест №14» банкротом

12 января 2021, 13:40
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Банкротство
Иск о несостоятельности начали рассматривать в мае 2019 года.

Сегодня, 12 января, арбитражный суд Пермского края признал ПАО «Трест №14» банкротом. Об этом пишет «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу суда. В отношении компании открыто конкурсное производство. Как сообщает в своем telegram-канале Business Class, конкурсным управляющим «Треста №14» назначили Олега Касьянова. Процедура конкурсного производства продлится один год.

Краевой арбитраж начал рассматривать заявление ФНС о банкротстве застройщика в мае 2019 года. Изначально налоговая служба требовала вернуть 218 млн рублей долга, из которых задолженность перед налоговой составляет 171,8 млн рублей. «Трест №14» частично оплатил пени, поэтому в ноябре требования к застройщику сократили до 199 млн рублей. Во время рассмотрения дела суд предоставил сторонам возможность заключить мировое соглашение. Однако девелопер и налоговая служба так и не нашли компромисс. В конце декабря сумма долгов застройщика перед ФНС снова немного уменьшилась и составила 196 млн рублей.

В настоящее время в налоговой заявляют, что позднее предъявят дополнительные финансовые требования к застройщику.

#Недвижимость#Банкротство
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