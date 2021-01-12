Арбитражный суд признал пермского застройщика «Трест №14» банкротом

Краевой арбитраж начал рассматривать заявление ФНС о банкротстве застройщика в мае 2019 года. Изначально налоговая служба требовала вернуть 218 млн рублей долга, из которых задолженность перед налоговой составляет 171,8 млн рублей. «Трест №14» частично оплатил пени, поэтому в ноябре требования к застройщику сократили до 199 млн рублей. Во время рассмотрения дела суд предоставил сторонам возможность заключить мировое соглашение. Однако девелопер и налоговая служба так и не нашли компромисс. В конце декабря сумма долгов застройщика перед ФНС снова немного уменьшилась и составила 196 млн рублей.