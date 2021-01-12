Столичный урбанист Аркадий Гершман выпустил видео о Перми. Пять ошибок блогера

Что касается мостов и проблем с ними, то именно жители Правого берега (Закамска, «Пролетарки», Железнодорожного, Комплекса, Верхней и Нижней Курьи, Гайвы) лучше всего смогли бы рассказать урбанисту о своей боли из-за транспортных проблем, с которыми они живут из года в год. А проект строительства третьего моста через Каму уже давно стал «вечной» историей Перми. На этот раз его собираются строить в створе улицы Крисанова. Также Пермь нельзя назвать плотным и связанным городом. Город занимает третье место в России по своей протяженности с востока на запад — 63 км. По этому показателю столица Прикамья уступает лишь Питеру и Москве.