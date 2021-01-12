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Posted 12 января 2021, 08:20

Published 12 января 2021, 08:20

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Столичный урбанист Аркадий Гершман выпустил видео о Перми. Пять ошибок блогера

12 января 2021, 08:20
Сюжет
Градостроительство
В конце прошлого года Пермь посетил урбанист Аркадий Гершман. По итогам своего визита он опубликовал на YouTube несколько видео о городе. Сложилось впечатление, что блогер плохо подготовился к поездке, а Пермь, в его представлении, заканчивается Рабочим посёлком.

№1. «В начале 2000-х этот город прогремел на всю России и последствия «Культурной революции» до сих пор заметны»

Возможно, Аркадий Гершман просто оговорился, но ради справедливости проговорить эту ошибку нужно. «Культурная революция» в Перми началась не в начале «нулевых», а в их конце — при губернаторе Олеге Чиркунове, который возглавлял Прикамье с марта 2004 года по апрель 2012 года.

Пермь начала «греметь на всю России» в 2008 году с приездом галериста Марата Гельмана и выставки «Русское бедное». Спустя год открылся музей современного искусства PERMM, благодаря проекту которого появилось знаменитое «Счастье не за горами». Также в 2011 году начался летний фестиваль «Белые ночи», последствия которого (арт-объекты, граффити) пермяки видят до сих пор на улицах города.

№2. «Здесь очень круто подходят к решению проблемы транспорта»

Внедрение безналичный оплаты, развитие трамваев и замена автобусов — безусловно правильное направление в работе городских транспортников. Однако, если копнуть чуть глубже, то «крутым» назвать подход властей к решению транспортной проблемы Перми нельзя.

Допускаю, что большинство пермяков согласится с тем, что после изменения маршрутной сети добираться из точки «А» в точку «Б» стало менее комфортно. Во-первых, часть автобусов просто убрали в целях «оптимизации», из-за чего теперь приходится делать пересадки (хорошо, что бесплатные). Во-вторых, количество автобусов на некоторых маршрутах уменьшилось или график их работы составлен таким образом (например, маршрут №14), что каждое утро пермяки едут на работу и обратно, как сельди в бочке.

Также нельзя обойти стороной процесс организации самой реформы и «кривые» расчеты администрации Перми, в результате которых «дыра» в бюджете города оказалась больше запланированной.

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№3. «С одной стороны — город, с другой — лес и дачи. В целом, город развивается на одном берегу, за счет этого нет проблем с мостами и всё довольно плотно и связанно»

Если на предыдущие ошибки Аркадия Гершмана еще можно закрыть глаза, то это заявление урбаниста, как говорится, «ни в какие ворота», ведь на правом берегу Камы живет около четверти населения Перми. Чтобы понять масштабы застройки этой части города, нужно было просто заглянуть в онлайн-карты или прочитать обзорную статью на «Википедии».

Что касается мостов и проблем с ними, то именно жители Правого берега (Закамска, «Пролетарки», Железнодорожного, Комплекса, Верхней и Нижней Курьи, Гайвы) лучше всего смогли бы рассказать урбанисту о своей боли из-за транспортных проблем, с которыми они живут из года в год. А проект строительства третьего моста через Каму уже давно стал «вечной» историей Перми. На этот раз его собираются строить в створе улицы Крисанова. Также Пермь нельзя назвать плотным и связанным городом. Город занимает третье место в России по своей протяженности с востока на запад — 63 км. По этому показателю столица Прикамья уступает лишь Питеру и Москве.

Позднее блогер признался в комментариях под видео, что посчитал Закамск отдельным городом, не входящим в состав Перми.

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№4 «В Перми платная парковка заработала быстрее, чем в Москве»

В Москве система платных парковок была запущена в 2013 году в пределах Бульварного кольца. В Перми же ее внедрили в августе 2016 года, хотя разговоры о том, что это нужно сделать, начались еще в 2008 году. Поэтому «передовиком» в этом вопросе Пермь точно назвать нельзя.

№5. Рабочий посёлок — окраина Перми

Возможно, урбанист не смог подобрать другой синоним для обозначения географического расположения Рабочего посёлка, но он точно не находится на окраине. Между микрорайоном и историческим центром города (улицей Сибирской) 4 км, которые можно преодолеть за 10–15 минут на трамвае.

Эпилог

Несмотря на то, что подготовка Аркадия Гершмана к обзору Перми оказалась на троечку, в целом появление интереса к Перми у федеральных блогеров — это хорошо (ранее в Перми дважды был Илья Варламов).

Кроме «ляпов», которые урбанист допустил в своём видео, он указал на ряд очевидных проблем города: строительство огромных жилых комплексов почти в самом центре (ЖК «Арсенал»), решение о закрытии троллейбусного сообщения и участка железной дороги между станциями «Пермь-1» и «Пермь-2».

При этом Аркадий Гершман не обошёл стороной и позитивные городские практики: развитие трамвайной сети, успокоение дорожного трафика круговыми перекрестками и возрождение Рабочего поселка, которое жители смогли организовать своими силами. Надеемся, что в следующий раз урбанист приедет к нам более подкованным.

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