Фигурант по делу о хищении при строительстве зоопарка в Перми жалуется на следствие

Posted 16 января 2021, 07:50
Published 16 января 2021, 07:50
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
26 января Пермский краевой суд рассмотрит жалобу на решение Свердловского райсуда, касающуюся обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве при строительстве зоопарка Виталия Габова, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». Ранее суд первой инстанции не удовлетворил жалобу его защитника Александра Кичева, в которой адвокат в интересах обвиняемого пытался оспорить действия следователя. Как пояснили в Свердловском районном суде, речь шла о попытке обжаловать постановления следователя об отводе защитника господина Габова. Теперь этот вопрос будет рассмотрен в апелляционной инстанции 26 января.
Ведущий инженер управления касптроительства по Пермскому краю Виталий Габов был задержан в сентябре 2020 года, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Габов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц).
Накануне нового года двух подозреваемых в хищении бюджетных средств при строительстве зоопарка в Перми выпустили из СИЗО. Это экс-руководитель УКС Пермского края Дмитрий Левинский и куратор стройки от АО РЖДстрой» Илья Козырев. Виталию Габову суд продлил срок пребывания в следственном изоляторе до 1 февраля 2021 года. В розыске в рамках этого уголовного дела находится финансовый директор ООО «Фирма «СТУЗ» Артем Юрьев.