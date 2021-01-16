Фигурант по делу о хищении при строительстве зоопарка в Перми жалуется на следствие

26 января Пермский краевой суд рассмотрит жалобу на решение Свердловского райсуда, касающуюся обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве при строительстве зоопарка Виталия Габова, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». Ранее суд первой инстанции не удовлетворил жалобу его защитника Александра Кичева, в которой адвокат в интересах обвиняемого пытался оспорить действия следователя. Как пояснили в Свердловском районном суде, речь шла о попытке обжаловать постановления следователя об отводе защитника господина Габова. Теперь этот вопрос будет рассмотрен в апелляционной инстанции 26 января.