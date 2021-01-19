Пермские ЛГБТ-активисты через суд требуют запретить видеоклип группы «Гомофобия»

Роман Юшков считает себя русским националистом. Уголовное дело в отношении Юшкова было возбуждено в 2017 году. Активист сделал в соцсетях репост статьи мурманского писателя Антона Благина. В сентябре 2018 года коллегия присяжных Пермского краевого суда оправдала его по обвинению в отрицании выводов Нюрнбергского трибунала (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). При этом Юшков был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ).