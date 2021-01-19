Пермские ЛГБТ-активисты через суд требуют запретить видеоклип группы «Гомофобия»

Posted 19 января 2021,, 11:50
Published 19 января 2021,, 11:50
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Сегодня, 19 января, Ленинский районный суд приступил к изучению иска лидера пермского ЛГБТ*-сообщества «Радужный мир» Юлии Бабинцевой к прокуратуре Пермского края. Активисты пытаются запретить распространение в социальных сетях клипа «Гражданский контроль» группы «Гомофобия». В суде было представлено заключение по итогам проверки Центра по противодействию экстремизму Пермского края — признаков экстремизма в клипе обнаружено не было.
В качестве одной из сторон по делу в процесс заявился пермский общественник Роман Юшков. Он выступил продюсером и автором клипа, снятого в Перми в 2019 году. В нем снялись бывший депутат заксобрания Пермского края Константин Окунев и тренер православного спортивного клуба «Пересвет» Дмитрий Касьянов.
Активисты «Радужного мира» уже пытались в суде доказать незаконность распространения клипа, в марте 2020 года Пермский краевой суд 17 марта отказал в апелляционной жалобе инициативной группы, которая пыталась отменить решение Свердловского районного суда Перми по иску о результатах полицейской проверки видео.
Роман Юшков считает себя русским националистом. Уголовное дело в отношении Юшкова было возбуждено в 2017 году. Активист сделал в соцсетях репост статьи мурманского писателя Антона Благина. В сентябре 2018 года коллегия присяжных Пермского краевого суда оправдала его по обвинению в отрицании выводов Нюрнбергского трибунала (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). При этом Юшков был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ).
* Движение признано экстремистским в России.