В 2020 году малые реки Перми стали чище

Специалисты ООО «Экологическая лаборатория» проводили отбор проб воды в разные фазы водного режима в реках Данилиха, Егошиха, Ива и Мулянка. В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми отмечают, что качество воды по сравнению с 2019 годом улучшилось. Специалисты выяснили, что вода стала чище в реке Ива, а также устьях Егошихи, Данилихи и Мулянки. Мулянка оказалась наименее загрязненной на устьевых участках перед впадением в Каму.