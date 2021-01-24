properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января 2021, 06:00

Published 24 января 2021, 06:00

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

В 2020 году малые реки Перми стали чище

В 2020 году малые реки Перми стали чище

24 января 2021, 06:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Экология
В этом году власти продолжат мониторинг качества воды.

В 2020 году в малых реках Перми вода стала чище. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Специалисты ООО «Экологическая лаборатория» проводили отбор проб воды в разные фазы водного режима в реках Данилиха, Егошиха, Ива и Мулянка. В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми отмечают, что качество воды по сравнению с 2019 годом улучшилось. Специалисты выяснили, что вода стала чище в реке Ива, а также устьях Егошихи, Данилихи и Мулянки. Мулянка оказалась наименее загрязненной на устьевых участках перед впадением в Каму.

В текущем году по заказу управления экологии и природопользования мониторинг качества воды в малых реках будет продолжаться. Кроме того, долины малых рек получат статус особо охраняемых территорий. В конце прошлого года проект благоустройства долин малых рек Данилиха и Егошиха «Зеленое кольцо» уже получил одобрение «зеленых» активистов.

#Общество#Экология
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика