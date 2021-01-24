В 2020 году малые реки Перми стали чище

Posted 24 января 2021, 06:00
Published 24 января 2021, 06:00
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
В 2020 году в малых реках Перми вода стала чище. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Специалисты ООО «Экологическая лаборатория» проводили отбор проб воды в разные фазы водного режима в реках Данилиха, Егошиха, Ива и Мулянка. В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми отмечают, что качество воды по сравнению с 2019 годом улучшилось. Специалисты выяснили, что вода стала чище в реке Ива, а также устьях Егошихи, Данилихи и Мулянки. Мулянка оказалась наименее загрязненной на устьевых участках перед впадением в Каму.
В текущем году по заказу управления экологии и природопользования мониторинг качества воды в малых реках будет продолжаться. Кроме того, долины малых рек получат статус особо охраняемых территорий. В конце прошлого года проект благоустройства долин малых рек Данилиха и Егошиха «Зеленое кольцо» уже получил одобрение «зеленых» активистов.