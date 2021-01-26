Роспотребнадзор рассказал, в каких территориях Пермского края больше всего случаев COVID-19 за сутки

По данным пресс-службы правительства Пермского края, еще 12 случаев COVID-19 выявлено у жителей Осинского городского округа, по восемь — в Березовском муниципальном округе, Кунгурском муниципальном районе, а также в Лысьвенском и Соликамском городских округах. В Чайковском и Чернушинском городском округе по семь заболевших, в Октябрьском городском округе — шесть.