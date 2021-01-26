Роспотребнадзор рассказал, в каких территориях Пермского края больше всего случаев COVID-19 за сутки

Posted 26 января 2021, 05:25
Published 26 января 2021, 05:25
Modified 24 декабря 2024, 18:37
Updated 24 декабря 2024, 18:37
В Пермском крае за последние сутки выявлено 297 случаев COVID-19 в 33 территориях региона. На первом место по заболеваемости как всегда Пермь с 135 зараженными, Березники — с 23, Пермский муниципальный район — с 13.
По данным пресс-службы правительства Пермского края, еще 12 случаев COVID-19 выявлено у жителей Осинского городского округа, по восемь — в Березовском муниципальном округе, Кунгурском муниципальном районе, а также в Лысьвенском и Соликамском городских округах. В Чайковском и Чернушинском городском округе по семь заболевших, в Октябрьском городском округе — шесть.
Еще по пять случаев заражения выявлено в Кунгуре, Ординском, Еловском и Куединском муниципальных округах зафиксировано по пять новых случаев COVID-19. По три случая выявлено в Юсьвинском муниципальном округе, Бардымском, Карагайском и Кишертском муниципальных районах, а также в Верещагинском, Добрянском, Красновишерском, Нытвенском и Оханском городских округах.
В Губахе, Большесосновском муниципальном районе, Краснокамском, Очерском, Суксунском и Чердынском городских округах — по два инфицированных. В ЗАТО «Звездный», Горнозаводском городском округе и Сивинском муниципальном районе — по одному.
С начала пандемии в Прикамье выявлено 38 069 случаев COVID-19: 31 276 пациентов выздоровели, 2410 — скончались.