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Posted 26 января 2021, 05:25

Published 26 января 2021, 05:25

Modified 24 декабря 2024, 18:37

Updated 24 декабря 2024, 18:37

Роспотребнадзор рассказал, в каких территориях Пермского края больше всего случаев COVID-19 за сутки

26 января 2021, 05:25
Сюжет
Коронавирус в Перми
В краевой столице стабильно каждый день фиксируется больше 100 случаев.

В Пермском крае за последние сутки выявлено 297 случаев COVID-19 в 33 территориях региона. На первом место по заболеваемости как всегда Пермь с 135 зараженными, Березники — с 23, Пермский муниципальный район — с 13.

По данным пресс-службы правительства Пермского края, еще 12 случаев COVID-19 выявлено у жителей Осинского городского округа, по восемь — в Березовском муниципальном округе, Кунгурском муниципальном районе, а также в Лысьвенском и Соликамском городских округах. В Чайковском и Чернушинском городском округе по семь заболевших, в Октябрьском городском округе — шесть.

Еще по пять случаев заражения выявлено в Кунгуре, Ординском, Еловском и Куединском муниципальных округах зафиксировано по пять новых случаев COVID-19. По три случая выявлено в Юсьвинском муниципальном округе, Бардымском, Карагайском и Кишертском муниципальных районах, а также в Верещагинском, Добрянском, Красновишерском, Нытвенском и Оханском городских округах.

В Губахе, Большесосновском муниципальном районе, Краснокамском, Очерском, Суксунском и Чердынском городских округах — по два инфицированных. В ЗАТО «Звездный», Горнозаводском городском округе и Сивинском муниципальном районе — по одному.

С начала пандемии в Прикамье выявлено 38 069 случаев COVID-19: 31 276 пациентов выздоровели, 2410 — скончались.

#Общество#Коронавирус в Перми
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