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Posted 30 января 2021, 11:29

Published 30 января 2021, 11:29

Modified 24 декабря 2024, 18:40

Updated 24 декабря 2024, 18:40

За три года в Пермском крае из аварийных домов собираются расселить 15 тысяч человек

30 января 2021, 11:29
Сюжет
Аварийное жилье
В 2021 году власти намерены обеспечить переезд в новые квартиры для 2,8 тыс. человек.

Правительство Пермского края утвердило план расселение аварийного жилья на 2021–2023 годы. За три года региональные власти намерены расселить 15 тыс. человек из аварийных домов площадью 283,6 тыс. кв.м.

Как утверждает в пресс-службе краевого правительство, в 2019–2020 годах в новые квартиры из аварийных домов переехало уже 10 тыс. человек. В планах на 2021 год снести 60 тыс. кв. м аварийного жилья и обеспечить переезд в новые квартиры для 2,8 тыс. человек.

Всего к 2025 году власти собираются предоставить новые квартиры 38 тыс. человек.

#Недвижимость#Аварийное жилье
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