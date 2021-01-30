За три года в Пермском крае из аварийных домов собираются расселить 15 тысяч человек

Posted 30 января 2021, 11:29
Published 30 января 2021, 11:29
Modified 24 декабря 2024, 18:40
Updated 24 декабря 2024, 18:40
Правительство Пермского края утвердило план расселение аварийного жилья на 2021–2023 годы. За три года региональные власти намерены расселить 15 тыс. человек из аварийных домов площадью 283,6 тыс. кв.м.
Как утверждает в пресс-службе краевого правительство, в 2019–2020 годах в новые квартиры из аварийных домов переехало уже 10 тыс. человек. В планах на 2021 год снести 60 тыс. кв. м аварийного жилья и обеспечить переезд в новые квартиры для 2,8 тыс. человек.
Всего к 2025 году власти собираются предоставить новые квартиры 38 тыс. человек.