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Posted 1 февраля 2021, 11:57

Published 1 февраля 2021, 11:57

Modified 24 декабря 2024, 18:41

Updated 24 декабря 2024, 18:41

От коронавируса в Прикамье привито почти 8,5 тысячи человек. Кто получил вакцину? Отвечает Минздрав

От коронавируса в Прикамье привито почти 8,5 тысячи человек. Кто получил вакцину? Отвечает Минздрав

1 февраля 2021, 11:57
Фото: 1MediaInvest.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Полностью курс иммунизации прошли более 1,8 тыс. жителей Пермского края.

За прошлую неделю вакцинацию от COVID-19 прошел 2401 житель Пермского края. На 1 февраля первым компонентом «Спутника V» привиты 8482 человека, вторым — 1851. Курс вакцинации можно считать завершенным только после постановки второго компонента.

По данным Министерства здравоохранения Пермского края, сейчас израсходовано 60% из доставленной в регион вакцины — 13 942 дозы. На прошлой неделе в Прикамье поступило еще 5,4, тыс. доз.

Самая многочисленная категория среди привившихся — работники медицинских организаций. Прививку первым компонентов получили около 2,7 тыс. медработников. Первый компонент получили и 2,4 тыс. жителей край от 60 лет и старше. Кроме того, прививки получили около 300 работников образовательных учреждений, более 470 сотрудников промышленных предприятий, около 400 пациентов моложе 60 лет с хроническими заболеваниями.

К вакцинации в Пермском крае подключены около 20 больниц. После поступления более крупных партий вакцин число учреждений будет увеличено до 48.

#Общество#Коронавирус в Перми#Вакцинация
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