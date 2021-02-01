От коронавируса в Прикамье привито почти 8,5 тысячи человек. Кто получил вакцину? Отвечает Минздрав

Самая многочисленная категория среди привившихся — работники медицинских организаций. Прививку первым компонентов получили около 2,7 тыс. медработников. Первый компонент получили и 2,4 тыс. жителей край от 60 лет и старше. Кроме того, прививки получили около 300 работников образовательных учреждений, более 470 сотрудников промышленных предприятий, около 400 пациентов моложе 60 лет с хроническими заболеваниями.