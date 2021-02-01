От коронавируса в Прикамье привито почти 8,5 тысячи человек. Кто получил вакцину? Отвечает Минздрав

Posted 1 февраля 2021, 11:57
Published 1 февраля 2021, 11:57
Modified 24 декабря 2024, 18:41
Updated 24 декабря 2024, 18:41
За прошлую неделю вакцинацию от COVID-19 прошел 2401 житель Пермского края. На 1 февраля первым компонентом «Спутника V» привиты 8482 человека, вторым — 1851. Курс вакцинации можно считать завершенным только после постановки второго компонента.
По данным Министерства здравоохранения Пермского края, сейчас израсходовано 60% из доставленной в регион вакцины — 13 942 дозы. На прошлой неделе в Прикамье поступило еще 5,4, тыс. доз.
Самая многочисленная категория среди привившихся — работники медицинских организаций. Прививку первым компонентов получили около 2,7 тыс. медработников. Первый компонент получили и 2,4 тыс. жителей край от 60 лет и старше. Кроме того, прививки получили около 300 работников образовательных учреждений, более 470 сотрудников промышленных предприятий, около 400 пациентов моложе 60 лет с хроническими заболеваниями.
К вакцинации в Пермском крае подключены около 20 больниц. После поступления более крупных партий вакцин число учреждений будет увеличено до 48.