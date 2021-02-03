Кто из пермяков может стать донором плазмы для лечения COVID-19? Отвечают эксперты

Posted 3 февраля 2021, 12:25
Published 3 февраля 2021, 12:25
Modified 24 декабря 2024, 18:40
Updated 24 декабря 2024, 18:40
Специального привлечения доноров для забора плазмы, применяемой в лечении COVID-19 не существует, пояснили Properm.ru на Пермской краевой станции переливания крови. «Каждому пришедшему на станцию донору проводится стандартная процедура забора крови, при наличии в анамнезе перенесенной коронавирусной инфекиции, проводится тест на антитела к COVID-19», — сообщили эксперты станции. Поскольку заранее неизвестно, подойдет ли плазма для лечения коронавируса, донор получает стандартную сумму — 689 рублей.
При наличии в крови донора антител в достаточном количестве, плазму от таких доноров подвергают дополнительной обработке, маркируют каждую дозу соответствующим образом и с указанием титра антител. Дозы антиковидной плазмы передаются в экспедицию станции переливания крови, где и формируется ее запас, уже готовый к применению.
Сейчас на станции готовы восемь доз, которые могут быть перелиты пациентам, банк плазмы будет пополняться и в дальнейшем. 3 февраля в краевую больницу им Е.А. Вагнера в Березники вновь были выданы новые дозы антиковидной плазмы по заявке лечащих врачей. Как сообщили Properm.ru в клинике, на станцию была направлена заявка на плазму для 14 больных с COVID-19. Первые две дозы были перелиты пациентам 1 февраля.
Процедура переливания антиковидной плазмы показана не во всех случаях COVID-19 и только с согласия самого больного. В Перми такая манипуляция еще никому не назначалась. По мнению заведующей организационно-методическим отделом краевой инфекционной больницы Людмилы Наумовой, применение в терапии плазмы показано пациентам со средней степенью тяжести течения болезни. «Это вспомогательная методика в комплексном лечении, применяется в практике давно и не только при коронавирусе. Нельзя расчитывать на плазму, как панацею, только в комплексе с полноценной терапией», — пояснила врач.
Для переболевших COVID-19 существует два периода отвода от донации. Тем, кто перенес инфекцию легко или бессимптомно назначается пауза в один месяц перед сдачей крови. Тяжело переболевшие коронавирусом не смогут сдать кровь на протяжении четырех месяцев. Поэтому бежать сдавать плазму сразу после получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус на станции переливания крови не рекомендуют, в этом случае донора не примут.
Кроме того, есть ряд ограничений, они стандартны для доноров крови в принципе. Донорами могут быть только люди в хорошем состоянии здоровья и без противопоказаний, а также без хронических инфекций, таких как ВИЧ или гепатит. Донор не может быть моложе 18 лет и старше 55 лет, иметь хорошее самочувствие, а также клинические и биохимические анализы в норме.
Антиковидная плазма подвергается дополнительной обработке, которая называется вирусинактивация. Данная процедура позволяет не закладывать плазму на карантинное хранение, а сразу выдавать для переливания после полного обследования крови донора. Другие дозы плазмы, которые не подвергаются вирусинактивации, закладываются на карантинное хранение. И если донор через 120 дней (не ранее) повторно прошел обследование на вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекцию и сифилис, то такая плазма выдается в лечебную сеть для переливания пациентам.
Плазма, как антиковидная, так и любая другая, должна храниться при температуре ниже -25 град.С не более 3 лет. Перед переливанием пациенту дозы плазмы размораживаются.