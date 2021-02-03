Кто из пермяков может стать донором плазмы для лечения COVID-19? Отвечают эксперты

При наличии в крови донора антител в достаточном количестве, плазму от таких доноров подвергают дополнительной обработке, маркируют каждую дозу соответствующим образом и с указанием титра антител. Дозы антиковидной плазмы передаются в экспедицию станции переливания крови, где и формируется ее запас, уже готовый к применению.



Сейчас на станции готовы восемь доз, которые могут быть перелиты пациентам, банк плазмы будет пополняться и в дальнейшем. 3 февраля в краевую больницу им Е.А. Вагнера в Березники вновь были выданы новые дозы антиковидной плазмы по заявке лечащих врачей. Как сообщили Properm.ru в клинике, на станцию была направлена заявка на плазму для 14 больных с COVID-19. Первые две дозы были перелиты пациентам 1 февраля.