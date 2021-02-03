Роспотребнадзор рассказал, в каких территориях Прикамья больше всего случаев COVID-19 за сутки

По данным пресс-службы правительства Пермского края, еще по девять инфицированных находятся в Краснокамском и Очерском округах, по восемь — в Куединском и Чусовском округах, семь — в Добрянском округе, по шесть — в Пермском районе, Чердынском, Еловском и Горнозаводском округах, пять — в Нытвенском округе, четыре — в Кунгуре, по три случая — в Березовском, Сивинском и Верещагинском округах.