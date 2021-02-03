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Posted 3 февраля 2021, 04:22

Published 3 февраля 2021, 04:22

Modified 24 декабря 2024, 18:41

Updated 24 декабря 2024, 18:41

Роспотребнадзор рассказал, в каких территориях Прикамья больше всего случаев COVID-19 за сутки

3 февраля 2021, 04:22
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Коронавирус в Перми
В Перми стабильно фиксируется более 100 случаев заражения коронавирусом каждый день.

Вчера в Пермском крае был выявлен 281 случай заражения коронавирусной инфекцией в 28 территориях региона. В краевой столице находится 121 человек, с диагностированным коронавирусом за сутки. На втором месте по заболеваемости Соликамский округ и Березники, где выявлено по 20 инфицированных, в Частинском округе и Кунгурском района — по 13.

По данным пресс-службы правительства Пермского края, еще по девять инфицированных находятся в Краснокамском и Очерском округах, по восемь — в Куединском и Чусовском округах, семь — в Добрянском округе, по шесть — в Пермском районе, Чердынском, Еловском и Горнозаводском округах, пять — в Нытвенском округе, четыре — в Кунгуре, по три случая — в Березовском, Сивинском и Верещагинском округах.

Еще по два инфицированных выявлено в Ординском и Чайковском округах. В остальных семи территориях живут по одному человеку с диагностированным коронавирусом — это Кизел, Губахинский, Красновишерский, Осинский, Бардымский, Суксунский округа и Большесосновский район.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 40 366 случаев заражения: 33 299 пациентов выздоровели, 2537 — скончались.

#Общество#Коронавирус в Перми
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