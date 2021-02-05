МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

В Пермском крае с 5 по 6 февраля ожидается снег, мокрый снег, по югу возможен мокрый снег с дождем. При этом ожидаются порывы ветра до 17 м/с, на дорогах в отдельных районах появится гололед. Температура может подняться до -4…+1° по северу местами до -9°, к вечеру похолодает до -6…-11°, по северу местами до -16°.