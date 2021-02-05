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Posted 5 февраля 2021, 11:10

Published 5 февраля 2021, 11:10

Modified 24 декабря 2024, 18:37

Updated 24 декабря 2024, 18:37

МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

5 февраля 2021, 11:10
Фото: 1MediaInvest.
К выходным синоптики ожидают серьезное похолодание.

В Пермском крае с 5 по 6 февраля ожидается снег, мокрый снег, по югу возможен мокрый снег с дождем. При этом ожидаются порывы ветра до 17 м/с, на дорогах в отдельных районах появится гололед. Температура может подняться до -4…+1° по северу местами до -9°, к вечеру похолодает до -6…-11°, по северу местами до -16°.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, во время неблагоприятной погоды не стоит находиться рядом с деревьями или неустойчивыми конструкциями. Если вы стали свидетелем происшествия, то стоит сообщить о нем телефону служб экстренного реагирования «112».

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