МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

Posted 5 февраля 2021, 11:10
Published 5 февраля 2021, 11:10
Modified 24 декабря 2024, 18:37
Updated 24 декабря 2024, 18:37
В Пермском крае с 5 по 6 февраля ожидается снег, мокрый снег, по югу возможен мокрый снег с дождем. При этом ожидаются порывы ветра до 17 м/с, на дорогах в отдельных районах появится гололед. Температура может подняться до -4…+1° по северу местами до -9°, к вечеру похолодает до -6…-11°, по северу местами до -16°.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, во время неблагоприятной погоды не стоит находиться рядом с деревьями или неустойчивыми конструкциями. Если вы стали свидетелем происшествия, то стоит сообщить о нем телефону служб экстренного реагирования «112».